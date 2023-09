Laura Escanes confiesa que su pareja, Álvaro de Luna, no escucha su pódcast: "Se podría interesar un poco más"

Laura Escanes vuelve con la segunda temporada de Entre el cielo y las nubes, su pódcast en Podimo en el que entrevista a otros compañeros de profesión y creadores de contenido.

Enfadada de no haber sido nunca invitada al famoso programa La Pija y la Quinqui, ha invitado a sus protagonistas para el primer episodio de la temporada y les ha preguntado sobre su vida privada.

En concreto, en una conversación sobre sus parejas, el dúo ha confesado que sus novios nunca escuchan los pódcast que publican. "Él mío solo escuchó el de Pedro Sánchez", comentó Carlos.

ya que la pija y la quinqui no me invitaban a su podcast, les he invitado yo al mío 👀👀👀👀👀👀 @PodimoSpain pic.twitter.com/BwBYcmJqsw — Laura Escanes (@LauraEscanes) September 19, 2023

Una noticia que sorprendió a Escanes. "¿No os enfada eso?", les preguntó, reflexionado sobre su propia experiencia. "A mí hay una parte que me ilusiona que se interesa por mis cosas", ha comentado: "Evidentemente, se interesa, pero se puede interesar un poco más y escucharlo".

Una especie de recriminación que, desde entonces, ha dado la vuelta a las redes sociales y ha hartado a la influencer catalana. "No me acordaba lo que era un subir un clip de un minuto y que la gente lo sacara de contexto y sacara conclusiones de una vida entera".

no me acordaba lo que era subir un clip de 1 min y que la gente sacara de contexto y sacara conclusiones de una vida entera — Laura Escanes (@LauraEscanes) September 20, 2023

Para Escanes, no es una prueba de una relación insana o mala. Ha pedido que dejen de sacar conclusiones de un pequeño recortado del episodio entero. En una entrega que, por cierto, también ha hablado del síndrome del impostor.

No solo con el pódcast, pero también con la oportunidad de presentar el concurso La Travessa en TV3, sintió que no estaba preparada. "No he acabado periodismo, hay mucha gente preparadísima, seguramente más que yo, pero ¿qué hago? ¿Pierdo esta oportunidad de la hostia?", le ha preguntado a sus entrevistas.

Carlos y Mariang la han apoyado en sus dudas, después también de lanzarse a presentar y entrevistar a cientos de personalidades, tras haber estudiado otras carreras.