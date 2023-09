Así fueron los comienzo en Twitch del 'streamer' estadounidense Mizkif

Matthew Rinaudo, más conocido como Mizkif, es uno de los streamers estadounidenses con más éxito en Twitch. En apenas cinco años, su carrera ha sido una montaña rusa de emociones.

Tras unos meses de máxima audiencia, donde ha revelado que ha ganado enormes cantidades de dinero, en estos momentos se encuentra en una etapa más tranquila, tras verse envuelto en una grave polémica de agresión sexual.

¿Quién es Mizkif?

Aunque se le conoce por el apellido Rinaudo, su verdadero nombre es Matthew Misrendino. Nació en Nueva Jersery el 16 de febrero de 1995 y estudió finanzas antes de dedicarse a Twitch.

Creó su canal en 2016, pero no fue hasta 2018 cuando comenzó a crecer. Se dio a conocer por ser el cámara del famoso streamer Ice Poseidon, con quien empezó a pasar tiempo y a compartir contenido.

Por ejemplo, ambos formaron parte de la famosa tendencia de dormir en directo de 2020, que triunfó entre los espectadores. Mizkif confesó en ese momento que, en una sola noche, ganaba 5.600 dólares.

Unas ganancias que no iban a hacer más que aumentar, ya que, ese año, hizo un extensivo seguimiento de las elecciones estadounidenses y consiguió convertirse en el tercer streamer más visto en este tema, después de Trainwreckstv y HasanAbi.

También en 2020, se lanzó con Asmongold, Esfand, Rich Campbell y Tips Out al mundo empresarial con One True King, una organización con equipo de eSports, pero que quería centrarse más en la creación de contenido.

Las polémicas de Mizkif

Una posición en la empresa que peligró en 2021 cuando fue acusado por parte de Trainwreck de intentar ocultar una agresión sexual que había cometido su compañero de piso, el también streamer CrazySlick.

Esta acusación abrió la veda y también Ice Poseidon mostró comentarios de 2018 y 2019 en los que actuaba de manera homófoba y racista. Por esa época, en 2019, ya había recibido su primer baneo de Twitch por comentarios sexistas.

Desde One True King, decidieron quitarle su posición. No obstante, tras una investigación de tres meses, la empresa aseguró que no había encontrado pruebas de que hubiera ocultado el crimen y le dieron de vuelta su estatus como miembro de OTK.