Las seis claves para elegir un seguro y no pagar de más, según los expertos

Los seguros, ya sean de coche, de hogar, de vida o de salud es siempre una tarea complicada, ya que es necesario buscar e investigar para encontrar aquel que ofrezca unas mejores condiciones a un precio acorde a esa oferta. Y esto no siempre es fácil, ya que comparar diferentes pólizas no es algo sencillo y lleva un tiempo del que a veces es difícil disponer. Además, es habitual que las aseguradoras ofrezcan descuentos para captar clientes, y, sin embargo, el descuento no compensa las posibles carencias que pueda tener la póliza.

En este sentido, desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ofrecen sus comparadores para tratar de encontrar el mejor seguro viendo las distintas ofertas y comparando precios y condiciones. Además, la OCU ofrece para los consumidores seis claves para acertar en la elección de un seguro sin cometer errores en la decisión.

Estos son los seis consejos al elegir un seguro