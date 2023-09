El "histórico" regalo para Julio Iglesias en su 80 cumpleaños reúne a más de 450 famosos: "Ha costado 6 meses hacerlo"

El próximo sábado, 23 de septiembre, Julio Iglesias cumplirá 80 años. Una edad redonda que merece una celebración por todo lo alto. No se sabe si eso pasará, pero lo que sí es seguro es que el cantante español recibirá un regalo que ya ha sido tildado de "histórico" por la persona que se ha encargado de organizarlo.

Se trata de un vídeo en el que han participado famosos de la talla de Simeone, Maluma, José Bono, Nati Abascal, Carmen Martínez Bordiú, Xavi Hernández, Joan Laporta, Matías Prats o Iñaki Gabilondo.

Así lo ha confirmado su gran amigo Richy Castellanos, autor de la sorpresa. "He contado con la participación de más de 450 artistas famosos de España, América y Europa", asegura. "Voy a llamar a Julio Iglesias y se lo voy a mandar. No sé cómo reaccionará pero me lo puedo imaginar".

Además, asegura que ha sido "un trabajo de chinos", porque le ha llevado "seis meses hacerlo", pero que ya está a punto de ver la luz, y será en los "cinco continentes". "Es un vídeo histórico, una hazaña histórica. Julio tiene una transparencia natural. Es como el agua. Se le ve de lejos. Es un hombre que habla con el corazón", destaca del artista.