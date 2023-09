Un alcalde musulmán se enfrenta con la comunidad LGTBIQ+ en Michigan

La ilusión del progresismo en Hamtramck, una pequeña ciudad en Michigan (Estados Unidos), se está desvaneciendo. El alcalde musulmán Amer Ghalib, que fue considerado un símbolo del cambio de época, está tomando polémicas decisiones que lo enfrentan con numerosos miembros de la comunidad que lo acusan de pretender borrar la "diversidad" en la ciudad.

Las criticas a Ghalib comenzaron en junio cuando el concejo municipal aprobó prohibir la exhibición de cualquier bandera diferente a la de Estados Unidos. La decisión generó la reacción de miembros de organizaciones LGTBIQ+ por considerar que se trata de un intento por evitar el uso de la bandera del orgullo gay. Desde ese momento, comenzó un movimiento para intentar obligar al alcalde demócrata a cambiar de opinión.

Pero Ghalib es firme en su decisión. De hecho, en el Labor Day volvió a ser noticia al negarse a desfilar con una organización denominada Hamtramck Queer Alliance. La negativa de Ghalib fue respaldada por la mayoría del Concejo Municipal. En un comunicado, publicado en el The Washington Post, el alcalde sostuvo que su decisión de no desfilar se dio porque, a su juicio, la intención era "destruir" su imagen.

"Básicamente, querían destruir nuestra imagen frente a nuestros seguidores haciéndonos parecer como si estuviéramos liderando el grupo queer con todas esas banderas ondeando detrás de nosotros", dijo Ghalib.

Hamtramck no es la primera ciudad en tomar una decisión similar. La semana pasada, dos distritos escolares de California aprobaron una política para limitar qué banderas se pueden ondear en la propiedad escolar. Principalmente, la propuesta establece que no se deben exhibir otras banderas que no sean las autorizadas por las escuelas, como la del orgullo gay. La medida se tomó en los distritos de la ciudad de Temecula, en el sur de California, y la pequeña ciudad de Sunol, en el Área de la Bahía.