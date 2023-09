Omar Montes explica el por qué de su polémica en el concierto de Ana Mena del Wizink Center

No es la primera vez que el cantante Omar Montes se ve envuelto en un lío cuando se sube a un escenario, pero el que tuvo como coprotagonista a la malagueña Ana Mena ha dado mucho qué hablar y le ha generado infinidad de críticas.

Y sobre todo, ha obligado al de Pan Bendito a explicar por qué en pleno concierto de Mena en el Wizink Center de Madrid no cantaba bien cuando le llegó el turno.

La propia Ana Mena le quitó el micrófono en plena interpretación del tema Solo y Omar ya no volvió a intentar interpretar ninguna canción más.

No tardaron en circular en las redes sociales teorías de lo que había sucedido en uno de los momentos artísticos más importantes de la artista de Estepona: que si Omar estaba ebrio, que si se había olvidado la letra de la canción o, incluso, si no se había tomado el concierto lo suficientemente en serio.

Omar Montes ha querido responder a todas estas teorías y lo ha hecho en el concierto que dio anoche, en Fuenlabrada (Madrid). Para ello, ha contado con uno de los técnicos de sonido del Wizink Center, que también trabaja con él.

Antonio, que es como se llama el técnico, explicó: "La parte de atrás del escenario tiene una pequeña escalera que fue por donde apareció Omar y en el impasse de subir por la escalera el in ear (una herramienta utilizada por músicos y artistas para obtener referencia auditiva), se le desconectó de la petaca, o sea los cascos de la petaca, y no escuchó nada, solo escuchaba un rebote y no pudo cantar bien".

El cantante ha asegurado que lo pasó muy mal cuando se dio cuenta del problema que estaba sufriendo y de que no podría cantar bien con Ana Mena: "Yo tenía el corazón en un puño el otro día en el Wizink, estaba muerto vivo, estaba muerto vivo", repitió muy afectado Montes.

Sus seguidores y los de Ana Mena parece que han dado por buenas las explicaciones del cantante, y creen que efectivamente Montes no escuchaba nada y carecía de una guía

Él pidió un aplauso para su técnico de sonido en la confianza de dar carpetazo a un asunto que desde el pasado día 9 le estaba dando muchos quebraderos de cabeza.