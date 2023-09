Ana Obregón habla de su nieta en televisión: "¿Qué tipo de madre no cumpliría la última voluntad de su hijo? La vida me perdonó"

Ana Obregón fue la primera invitada del nuevo programa de Telecinco, El musical de tu vida. Presentado por Carlos Sobera, juntos recordaron seis momentos de la vida de la actriz y la convirtieron, como su nombre indica, en un musical. Desde su paella con Spielberg hasta su licenciatura en biología. "Si yo digo que he aprobado una carrera, es porque es así", sentenció la invitada.

Además, la actriz recordó que era "una chica de buenas notas" y con "complejo de patito feo", algo que sorprendió a Sobera.

Obregón se emocionó, sobre todo, cuando habló de su nieta, Ana Sandra, hija de su fallecido hijo Aless y que tiene medio año de vida.

"Mi hijo, dos semanas antes de dejarnos dijo: 'dadme un bolígrafo y un papel'. Dijo que no sabía si iba a estar aquí, y que, en caso de no hacerlo, quería dejar una hija o un hijo en la Tierra. Estaba muy malito y casi no podía escribir, pero dejó su última voluntad", aseguró la bióloga.

"Yo estaba en Miami y me decían que me estaban diciendo de todo y yo pensaba: 'pero ¿qué tipo de madre no cumpliría la última voluntad de su hijo?'", se preguntaba la presentadora ante Sobera.

Sobre su nieta, dijo: "Anita es todo, he vuelto a vivir. La vida tiene un significado, y Anita es lo que me ha perdonado la vida durante estos tres últimos años".