Grison escandaliza a Mario y Óscar Casas bajándose los pantalones en directo y enseñando los 'genitales'

Los hermanos Mario y Óscar Casas acudieron como invitados a La Resistencia, el programa que presenta David Broncano en Movistar +, donde hablaron de su último trabajo y respondieron a las habituales preguntas sobre dinero y sexo.

"He tenido un fin de semana intenso, y el anterior. Como cuando te pegas como lapas. Fogosidad máxima", decía Mario Casas. Su hermano pequeño quiso superarle:" Segurísimo más que él, está claro".

Tras ese momento el presentador animó a los hermanos, muy aficionados al deporte, a echar un pulso a Grison, el músico y humorista del programa, que para la ocasión mostró sus músculos.

Solo que los brazos enormes y musculados que enseñó eran en realidad unas prótesis hiperrealistas de silicona.

"Me queda guay esto... me lo he puesto por hacer la broma. Pero me jode porque yo entreno, estoy fuerte. ¿Me queréis ver las piernas? Las tengo que flipas", decía Grison colocándose en medio del escenario, junto a los actores.

Fue entonces cuando se bajó los pantalones, dejando a la vista otra prótesis, esta vez imitando unos testículos y un pene. Los dos hermanos salieron en dirección contraria, llevándose las manos a la cabeza, entre escandalizados y divertidos.

"¿Pero qué es eso, tío? ¿Es de mentira? ¿Estaba preparado o siempre lleva eso puesto? Tío, qué asco", espetaba Oscar Casas. "Pensaba que era un pájaro, mira el pajarito", añadía Mario.

"No enfoques, no enfoques, tápalo", decía David Broncano al cabo de unos minutos, cuando el asunto ya había dado todo lo de sí que podía dar.