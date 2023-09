Así es Audra Mari, la modelo y presentadora esposa de Josh Duhamel

La enorme diferencia de edad de 21 años entre ellos no ha impedido que Josh Duhamel (50 años) y Audra Mari (29) hayan dado a conocer que están esperando su primer hijo juntos. No es el primero del actor, pero sí para esta modelo y presentadora no tan conocida fuera de las fronteras de Estados Unidos.

Audra Diana Mari nació en la ciudad de Fargo, en Dakota del Norte —el intérprete también es de este estado, pero él vino al mundo en Minot—, el 8 de enero de 1994. Parte de su belleza proviene de que tiene ascendencia filipina, pues uno de sus abuelos era de allí, si bien esto durante la etapa escolar hizo que fuera víctima bullying.

Sin embargo, ella pudo reponerse a sta situación —gracias, entre otras cosas, al apoyo de su único hermano, Katelyn Mari, y de sus padres, Jeff y Kaley— y acabó graduándose en la Universidad de Dakota del Norte en la carrera de Relaciones Públicas y Comunicaciones. Sus estudios, eso sí, no le impidieron continuar con una carrera que había comenzado antes y que es la que a la larga más le ha ayudado en su vida: el modelaje.

A los 17 años quedó en primer lugar en un certamen celebrado en Nassau, en las Bahamas, donde representaba a su estado. Tres años después, en 2014, ganaba el título de Miss Dakota del Norte, también llegando a la primera posición en otro concurso celebrado en Baton Rouge, en Luisiana.

Ese fue el mismo año en que se mudó a Miami para continuar con su carrera, un cambio propicio para ella porque conseguiría ser la portada de la edición de trajes de baño de la revista Ocean Drive y aparecer en varios anuncios de la firma H&M. De ahí dio el salto a la televisión, haciendo sus pinitos comopresentadora para la cadena Welcome Channel y, en 2021 y debido a la pandemia, un programa de viajes para InForum.

Todo ello, gracias sobre todo a que en 2016 llegaba su gran momento, pues el 8 de julio de ese año era coronada Miss Mundo América, representando a su país en el certamen Miss Mundo 2016 el 18 de diciembre y quedando en sexto lugar. "Miss USA fue mucho más que un concurso para mí, me acercó mucho más a la Audra que se supone que soy…", escribió en una publicación en su Instagram en 2019, donde tiene cerca de 91.000 seguidores.

En el plano amoroso, no se le conoce otra relación que con la del actor de la saga Transformers. Fueron vistos por primera vez en cotubre de 2019, confirmando algunas fuentes que habían estado viéndose unos meses y que habían decidido salir de una forma más formal por aquel entonces. Además, dieron a conocer que se habían conocido por amistades en común.

En enero de 2022 anunciaron que estaban comprometidos. Duhamel se declaró de una forma bastante especial: enterró la pregunta en una botella y la dejó en la playa, como si fuera el mensaje de un náufrago y, durante un paseo, ella la abrió y le dijo que sí.

Contraían matrimonio ocho meses después, el 10 de septiembre. Tras un año, han revelado que están esperando su primer hijo juntos —el actor tiene uno anterior, de su matrimonio con la cantante Fergie, de noble Axl Jack y nacido en 2013—.