Ky Baldwin, el 'tiktoker' australiano que triunfa duplicándose para versionar canciones

Hay una nueva estrella en TikTok. Se trata de Ky Baldwin, un cantante australiano que lleva días aclarando que "no tiene ningún hermano gemelo", a pesar de haber triunfado con una cover a cuatro.

El joven, que lleva años triunfando también con canal de YouTube, ha conseguido 17 millones de visualizaciones por conseguir dividirse en cuatro para interpretar el tema How deep is your love de los Bee Gees.

Usando los efectos especiales de la manera más sencilla, Baldwin ha cantado a cuatro voces una de las canciones más bonitas de la historia de la música y ha dejado sin palabras a millones de espectadores.

Los cientos de comentarios que ha recibido desde entonces son usuarios que creen que Ky es uno de cuatro cuatrillizos muy talentosos que han decidido comenzar a cantar en harmonía.

Nada cercano a la realidad, ya que Baldwin es hijo único. Además, también es un actor y bailarín que forma parte de la industria desde que tenía seis años.

Ha actuado en la Ópera de Sídney en obras como Madame Butterfly y, como mostró recientemente, también llevó su talento al cine cuando solo tenía 14 años.

Desde entonces, ha sacado todo tipo de canciones propias y se ha mudado a Los Ángeles. No obstante, con 400.000 suscriptores en YouTube, sigue triunfando con sus impresionantes versiones.