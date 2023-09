Jorge Javier Vázquez estrena 'Cuentos Chinos': "Estoy aquí para deciros lo que tenéis que pensar"

Telecinco estrenó este lunes Cuentos Chinos, con Jorge Javier Vázquez al frente, sorprendiendo a la audiencia de Mediaset anunciando que el primer invitado sería él mismo.

"Pensaba que no lo contaba", admitió el presentador nada más comenzar. "Soy vuestro amado líder, estoy aquí para deciros lo que tenéis que pensar y voy a hacer caso a mi padre y no me voy a meter en política", añadió.

La primera colaboradora que apareció fue Susi Caramelo, que le preguntó a Jorge Javier el motivo de su desaparición de televisión a mediados de mayo.

"Me fui a urgencias por una subida de tensión y me di cuenta de que no podía seguir así, con ese ritmo de vida. Durante mi baja viví una transición dolorosa en Mediaset", comentó el presentador.

También destacó que "fui capaz de atar cabos y saber qué ocurrió y quiénes participaron para que eso sucediera. Vengo a entretener, solo pido que la gente que no trabaja, que no enrede".

"No olvido, pero vengo sin ánimo revanchista. Estoy aquí gracias a Alessandro Salem, consejero delegado de Mediaset España", afirmó el conductor del programa.