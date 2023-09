Desde que Daniel Sancho confesó el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta se encuentra preso en la prisión tailandesa de Koh Samui a la espera de un juicio en el que el español podría enfrentarse a una pena de muerte.

Este lunes, Vamos a ver ha mostrado, en exclusiva, la primera visita que Daniel Sancho hizo, acompañado por la Policía tailandesa, al lugar en el que se cometió el crimen que acabó con la vida del médico latinoamericano.

En las imágenes se puede ver a Sancho, con las manos esposadas, explicando cómo se produjo la discusión con Arrieta. Además, el hijo de Rodolfo Sancho destaca cómo repartió el cuerpo del médico en varias bolsas sin mirar qué metía en cada una: "Fue allí... y empecé a meterlo en bolsas, pero en bolsas negras. No miraba lo que metía en cada bolsa".

Asimismo, cabe destacar que el chef español cooperó en todo momento para recrear la escena del crimen. Sin embargo, llama la atención que Sancho pidió permiso a los agentes para lavarse los dientes: "Me he estado comportando, quiero colaborar con vosotros. Quiero seguir comportándome".

Contentos con su comportamiento, los agentes ofrecieron a Sancho el tiempo necesario para darse una ducha y el hijo del actor añadió: "James, sabes que me he estado comportando realmente bien viniendo contigo antes de que me acuséis".