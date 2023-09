Laura Escanes y Risto Mejide anunciaron su divorcio hace un año, el 25 de septiembre de 2022. Poco después, la influencer se dejaba ver ilusionada con el cantante Álvaro de Luna, con quien las cosas marchan cada día mejor.

Hasta el punto de que Escanes se ha hecho nuevos tatuajes muy relacionados con su actual amor, en concreto uno que es el título de una canción que Álvaro le compuso a su chica: Todo contigo.

El significativo gesto no ha pasado desapercibido para sus seguidores, que en cuestión de instantes han reaccionado al post de Laura con más de 30.000 likes y comentarios de admiración.

Entre ellos está el de Victoria Federica, también influencer, que ha demostrado que es una gran seguidora de la pareja al transmitirles su romántica reacción.

Entre los tatuajes que se ha hecho Laura, está el de 'Todo contigo'. INSTAGRAM

Todo contigo es además también una frase que le recuerda a uno de los momentos clave de esta temporada estival, concretamente en el Zevra Festival de Cullera (Valencia). Siempre que tiene oportunidad, Escanes viaja a aplaudir en directo los conciertos de Álvaro de Luna.

El cantante explicó sobre el escenario cuál fue el origen de Todo contigo: "Esta canción se la escribí a ella. No hay nada más bonito", contó para algarabía de todos. Laura, allí presente, subió al escenario para acompañar a su pareja.

Ambos permanecieron abrazados mientras entonaban a dúo el tema hasta que, finalmente, se fundieron en un beso y la locura general se desató. El enamorado no ahorró elogios a su musa.

"De las cosas más bonitas que me han pasado estos días es haberte escrito una canción en un momento de mi vida en el que sentía no estar preparado ni para soportarme y que la cantase toda esta gente a pleno pulmón. Ojalá dure para siempre, aunque si no es así, quiero agradecerte la bondad de mi alma. No sé si en algún momento escribiré una canción con más corazón que esta. Lo que sí sé es que me has enseñado a quererme, a querer bien y a querer ser mejor persona".