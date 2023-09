TheGrefg: "Para mí el 'hasta aquí puedo leer' está en hablar de mi familia, no quiero que les afecte"

Por David Cánovas es posible que pocos le ubiquen. Pero si hablamos de TheGrefg le conocen millones de personas. No es una exageración. Este creador de contenido de 26 años tiene 11,5 millones de seguidores en Twich, 8 millones en Twitter, 7,8 millones en TikTok y 7,6 millones en Instagram.

Considerado como uno de los mejores comunicadores de la plataforma Twich, ya ha presentado en solitario dos galas en directo de los Esland, los principales premios de la comunidad streamer, la última de ellas en febrero de este año en el Auditorio Nacional de México ante 10.000 personas. Además, es el presidente de uno de los equipos favoritos de la Kings League y de la Queens League, el Saiyans FC.

Ahora, TheGrefg se enfrenta a un nuevo reto: presentar el que será el nuevo Un, dos, tres... una versión renovada pero fiel al clásico concurso de la televisión española, que se emitirá en directo en su canal de Twich el próximo 19 de octubre.

No conocía el Un, dos, tres… cuando se lo ofrecieron, pero ¿ha visto entregas para saber de qué trataba?Lo que he visto son sobre todo clips y cositas que me han pasado para entender las diferentes fases que tiene el programa, las preguntas y respuestas y la parte física, la importancia de la subasta, que es cuando ya queda una pareja... Me encantaría decir que este programa marcó en mi infancia, pero es que eso es lo que me dicen mis padres. Ha sido la gente de mi alrededor, sobre todo adulta, la que me ha ayudado a entenderla la magnitud de lo que me estaban ofreciendo, de la locura que es.

Usted viene de un mundo de sets, de habitaciones, ¿qué te parece la televisión convencional de grandes platós y mucho público?Yo he tenido la suerte de colaborar con la televisión cuando fui de invitado a El Hormiguero, o cuando hace poco estuve en el Got Talent All Stars y la verdad es que algo que admiro de la televisión es precisamente que se diferencia mucho de nuestro mundo, esa profesionalización que tienen y la calidad audiovisual de lo que de lo que emite. Ahí yo tengo mucho que aprender, sobre todo cuando estamos haciendo un concurso que cambió la historia de la televisión. Intento aprender de la televisión, pero sin perder nuestra esencia, que es que todo también esté muy improvisado.

Su forma de hacer las cosas es la naturalidad…Sí, es que al final te das cuenta que que muchas veces es mejor no preparar tanto algo y no llevarlo tanto al extremo meticuloso y que de las personas que interactúan, si una se cae o si otra se traba, te ríes de ello, y haces que el error sea parte del entretenimiento, hacer que la capacidad de improvisación sea clave. Hoy en día a la gente le encanta ver eso y lo vamos a tener que hacer en el Un, dos, tres... porque va a ser en directo.

En la alfombra roja, antes de entrar al auditorio donde habéis presentado el concurso había miles de niños, gritando, pidiendo una foto… ¿qué piensa en esos momentos?Pues uno es consciente de la gente que te sigue en Instagram, porque al final puedes saber la gente que ve las historias, o en Twitter, o la gente que te ve los directos, pero sinceramente yo no me esperaba lo de hoy. Me ha sorprendido mucho porque ha habido lugares en los que me han recibido de forma muy cálida, pero lo de hoy en Vitoria lo puedo comparar a lo mejor a México, que ha sido donde donde yo he visto a la gente más pasional y más emocional. Cuando vienes a estos sitios y te reciben de esa forma, lo primero que sientes es agradecimiento y luego también es un golpe de realidad de que oye, lo que estoy haciendo en mi habitación, que parece que no hay nadie, y solo veo números o un chat moviéndose, es verdad.

Hay dos cosas que unen a España con Latinoamérica: una es el idioma y otra los creadores de contenido. ¿Cómo vive esa dimensión internacional?Pues yo te diría que es una gran suerte que tenemos con nuestro idioma, la capacidad de que no solo a mí me siga alguien de España, sino que me siga alguien de Argentina, de Chile, de Perú, de Colombia, de México... es algo mágico porque hace ver que la comunidad hispanohablante es gigante, es inmensa, es absolutamente bestial. Lo poco que nos separa de la comunidad inglesa quizás es la capacidad económica de muchos países, que eso en muchas empresas y muchos medios lo ves. Hispanohablantes somos muchísimos y nuestro alcance es brutal. Ahora que lo dices, es cierto, los creadores de contenido luchamos mucho por unir las comunidades y que no hablemos de países, sino de comunidad hispanohablante.

¿Siente la presión de ser un referente para niños y jóvenes?Sí, sin duda, y es algo de lo que te das cuenta con el tiempo, cuando te vienen muchos padres y te dicen “es que lo que dices en directo lo hace mi hijo”, “es que has sacado un libro y se lo ha comprado”, “es que el otro día estabas diciendo que que te gusta hacer deporte, que has probado a correr y tengo al niño corriendo en una pista de atletismo de repente y no había corrido en su vida”...

​Es algo de lo que a mí me ha costado darme cuenta tanto como lo tengo presente hoy en día. Al margen de que me muestre natural ante la gente y diga lo que yo pienso y a veces pueda decir cosas peores o mejores, intento inculcar buenos valores o por lo menos lo que yo he aprendido, porque muchos chavales jóvenes te pueden hacer más caso a ti que a su profesor, incluso a su mamá o a su papá y eso es una responsabilidad muy grande.

En el Un, dos, tres… había una frase icónica: hasta aquí puedo leer, la que marcaba cuándo callar y no seguir hablando, ¿dónde está el hasta aquí puedo leer de un streamer?Pues para mí el ‘hasta aquí puedo leer’ está en la gente de mi alrededor, en la gente que aprecio, en en hablar de mi familia, en hablar de mis amigos más cercanos, de mi mano derecha, de mi Manager... esas experiencias tan personales. De mí no me importa contar cualquier cosa, pero de la gente que está a mi alrededor sí que tengo mucho cuidado porque no quiero que les afecte nada.

¿Cómo es un día de TheGref? ¿Puede salir a la calle, ir al supermercado, al cine?Eres consciente de que hay sitios o ciertas horas en las que es más peligroso estar. Hace muchísimo tiempo que no voy a un centro comercial precisamente por eso. A lo mejor te pilla la hora de la salida de del colegio o un sábado en un centro comercial y es peligroso. Hace poco estuve en Miami y estuve en un centro comercial y me sentía raro, porque no hacía tiempo que no tenía esa sensación, porque claro, no me conocían tanto como si estuviese en un comercial de Madrid o Barcelona. Aún así, tengo la suerte de que vivo en Andorra, que es un lugar que no está masificado, que no hay mucha gente y puedo hacer casi cualquier cosa con naturalidad. Mi día a día es sinceramente muy sencillo, estoy en casa, me gusta hacer deporte...