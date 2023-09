El día que María Teresa Campos se enfrentó a María Jiménez por Edmundo Arrocet: "Me llamó como una leona"

Dos de las mujeres más influyentes y queridas de nuestro país han dicho adiós. María Teresa Campos falleció el pasado martes a los 82 años de edad, mientras que la María Jiménez lo ha hecho a los 72, en la madrugada de este jueves. Ambas abrieron el camino a muchas mujeres que querían dedicarse al periodismo y a la música pese a las dificultades del camino. Tenían en común ser valientes y genuinas, aunque esto no las ayudaba a que estuvieran de acuerdo en todo.

Una muestra de ello es la anécdota que Jiménez contó a Toñi Moreno sobre la relación de la veterana presentadora con el humorista Chileno Edmundo Arrocet, al que tachó de ser un hombre deshonesto.

La cantante dijo en el plató de Sábado Deluxe que el cómico era un mujeriego, unas palabras que no sentaron nada bien a la periodista, que decidió llamarla por teléfono para decirle cómo se sentían ella y su pareja.

"Me llamó como una leona a las once de la mañana y yo tengo el sueño cambiado y me había dormido a las nueve", le contó Jiménez a Moreno, con sorna. Mira Teresa, estoy dormida, le dije. Y ella seguía: "¡Edmundo está muy enfadado contigo!', y le dije: '¡Que me deje!", añadió.

Estas palabras de Jiménez recuerdan a las críticas que Bigote Arrocet recibió tras su participación en Secret Story, donde dijo que los hombres eran infieles por naturaleza. Estas declaraciones no gustaron al público, que no tardó en retirarle su apoyo en el programa.