La abogada de la condenada por el crimen de la Guardia Urbana, tras desestimar la jueza parar la serie de Netflix: "Se están riendo en nuestra cara"

La abogada de Rosa Peral, Nuria González, ha criticado la interlocutoria emitida por el juzgado de primera instancia número 6 de Vilanova i la Geltrú que ha desestimado la pretensión de la condenada de parar cautelarmente la difusión de la serie de Netflix 'El cuerpo en llamas' sobre el llamado 'crimen de la Guardia Urbana.

"Se están riendo a nuestra cara", ha asegurado la letrada en una entrevista en Catalunya Ràdio, en la que ha criticado que la magistrada "haya rechazado tutelar el derecho a la intimidad de Peral y sus hijas porque ella no ha puesto un dinero que no puede tener porque hace tres años que no trabaja". Por todo ello, ha dicho que no descarta emprender nuevas acciones legales.

González ha expresado su indignación con la situación porque desde su punto de vista esta interlocutoria es “una falta de tutela judicial brutal”. Ha recordado que la demanda que hicieron era por la presencia de las menores en la serie y ha remarcado que hasta se utiliza la imagen de las hijas de Peral en el tráiler.

Asimismo, ha dicho que en un primer momento solo pidieron poder ver la producción, pero ha advertido de que la plataforma las amenazó con interponer una contrademanda millonaria si se interfería en el estreno de la misma.

Ha defendido que la exguardia urbana no tiene capacidad económica para hacer frente a la fianza previa a la cual hace referencia la interlocutoria y ha recordado que hace tres años que fue arrestada y dejó de percibir su sueldo. “Solo cobra 120 euros mensuales por trabajar en la consigna de la prisión”, ha señalado.

A la vez, ha aclarado que Peral “no ha cobrado ni un euro por los libros que se han escrito o ahora por la serie”. También ha dicho que su cuenta corriente se encuentra en negativo, puesto que la sentencia que la condenó a 25 años de prisión también fijó una indemnización de 400.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Además de Peral, por este caso también fue condenado a 20 años de prisión y la misma indemnización su cómplice, el también exguardia urbano Albert López.

Por todo ello, ha dicho que ahora esperarán a ver la serie y ha explicado que no descartan emprender nuevas acciones legales.