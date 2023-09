Muere el cantante Gary Wright a los 80 años de edad

Al igual que en el caso de Steve Harwell, vocalista de Smash Mouth, también sus familiares y amigos han tenido tiempo de despedirse de Gary Wright, el famoso músico que alcanzase su mayor éxito en los años 70, quien ha fallecido a los 80 años de edad este pasado lunes por la mañana en California.

Según ha dado a conocer al portal de noticias TMZ Justin Wright, el hijo de Gary, su padre ha muerto en su casa en Palos Verdes Estates un lustro después de que le hubiesen diagnosticado la enfermedad de Parkinson, así como, poco más tarde, también era diagnosticado con demencia con cuerpos de Lewy.

Justin ha explicado que, durante el año pasado, el Parkinson del artista avanzó con mayor rapidez y que desde entonces estuvieron ya siempre a su lado puesto que acabó perdiendo finalmente la capacidad de moverse y hablar. Es por ello que, tras el aviso de sus enfermeras, sus seres queridos han estado a su lado en sus últimos momentos con vida.

Gary Wright obtuvo mucho éxito durante la década de los 70, si bien siguió tocando durante casi toda su vida, siendo su álbum más reciente del año 2010 —de los 12 discos que produjo en total en su carrera—. Desde su faceta como compositor, fue un importante defensor del establecimiento y el uso de sintetizadores como un instrumento más en la música rock y pop.

Consiguió algunos hits de aquella década, destacando sobre todo su canción más conocido, Dream Weaver, dentro del disco homónimo de 1975, aunque también son reconocibles otras como Love is Alive o Really Wanna Know You. Además de sus canciones y álbumes propios, también apareció en multitud de compilaciones y colaboró con muchos otros músicos.

Entre sus colaboraciones más conocidas, de hecho, se encuentra la amistad que trabó con el ex Beatle George Harrison, para quien fue su teclista en su disco en solitario All Things Must Pass, así como también se le atribuye haberle ayudado en otras canciones y de haberse inspirado mutuamente, pues aunque Wright le devolvía el favor así a Harrison, que le ayudó en sus comienzos, en su disco Footprint, de 1971, a partir de los 80 prefiere empaparse de músicas del mundo, como la hindú, y su estilo se convierte en más new age.