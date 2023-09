'Cuentos Chinos' se estrenará el 11 de septiembre, con la gata leona Jing Jing, que hereda el divertido ingenio gamberro de Mapi

El de Cuentos Chinos es sin duda uno de los programas estrella de la nueva programación de Telecinco, un espacio para el access prime time (a las 21.00 horas) que presentará Jorge Javier Vázquez y que entre su elenco de colaboradores cuenta con Jing Jing, una particular gata-leona.

Ella fue la protagonista de la presentación en el FesTVal de Vitoria, donde Mediaset anunciaba sus grandes estrenos y regresos para la temporada que comienza, y donde anunciaba que Cuentos Chinos llegará el 11 de septiembre a Telecinco.

Susi Caramelo, Anabel Alonso, Antonio Castelo, Virginia Riezu, Josep Ferré, Athenea Pérez y German González son algunos de los colaboradores que se pondrán al frente de las secciones del formato, que en cada entrega, de lunes a jueves, contará con un invitado famoso.

Ahí es donde entra en juego Jing Jing, que será "capaz de plantear las preguntas que ni el mismísimo Jorge Javier Vázquez se atrevería a hacer" y tras la cual, aunque se rompa algo la magia, está Carla Pulpón, quien ya dio vida a Mapi, la muñeca del programa homónimo de La 1.

El ingenio de Jing Jing y su humor gamberro prometen momentos divertidos, como los que ocurrieron durante la presentación, done aseguró que Jorge Javier Vázquez es su mayor fan, a pesar de lo cual ver al presentador es como "ver a Lady Gaga en directo, le toqué y fue como tocar a mi ídolo y desde entonces somos uña y carne". "Iba a venir, pero no le he dejado, porque me lleva las redes sociales", bromeaba Jing Jing sobre Jorge Javier.

Hija de gato y leona, nació en la A3, en Arganda del Rey, pero vive en el barrio chino de Usera, donde ya le están "construyendo una rotonda" para ponerle su nombre.

A Jing Jing le preguntaron por las que serán sus principales competidoras, las hormigas Trancas y Barrancas, de El Hormiguero (Antena 3), con quien coincidirá en franja horaria. "Yo soy de usera y ellas no, así que no hemos coincidido", explicaba a la par que hacía ver que "iban a distinto instituto".