Así afrontan Eddy y Nelson, los gemelos de 11 años de Céline Dion, el síndrome que padece su madre

La familia de Céline Dion intenta enfrentarse con entereza a la enfermedad autoinmune que padece la cantante canadiense, el Síndrome de la Persona Rígida que la mantiene alejada de los escenarios. Y parece que, del mismo modo, lo están afrontando sus tres hijos.

Fue a finales de 2022 cuando se conoció la noticia de que la intérprete de My Heart Will Go On tenía esta dolencia que le producía una contracción involuntaria de los músculos, y también de las cuerdas vocales, lo cual le impide cantar.

Por ello, la artista de 55 años se encuentra centrada totalmente en su recuperación y Linda, una de sus 13 hermanos, está muy pendiente de ella, pues también vive en Las Vegas con su marido, Alain. Y también está centrada en ayudarla con sus hijos, René-Charles Angelil, de 22 años, y Nelson y Eddy, gemelos de 11 años.

Claudette, otra de las hermanas de Céline Dion, habló recientemente sobre cómo están afrontando los dos pequeños esta enfermedad y aseguró a la edición canadiense de ¡Hola! que están de buen humor a pesar de las circunstancias.

"Creo que las cosas van bien, si no, lo sabríamos", dijo Claudette, que vive en Quebec (Canadá). "Sin duda dependen de su madre, pero nunca han estado lejos de Linda y Alain, así que se sienten seguros. (Este reto) no les ha pasado factura. Están en buenas manos, como siempre. Todo va bien. Están creciendo muy deprisa, ¡delante de nuestros ojos!".

Actualmente, la cantante y sus hijos están en su casa en Las Vegas, donde nacieron los gemelos, pues han pasado toda su vida allí: "Aunque hayamos estado todos juntos en Francia, o hayan ido a Florida de vez en cuando, la ciudad donde tienen sus amigos, donde van al colegio, es Las Vegas".

En cuanto a la propia Céline Dion, su hermana aseguró que "está luchando todos los días para superar sus dificultades, pero la situación no ha mejorado". "Estamos cruzando los dedos para que los investigadores encuentren un remedio para esta horrible enfermedad. Rezamos por un milagro", añadió.

"Sabemos muy poco. Hay espasmos que son imposibles de controlar. ¿Sabes cómo hay gente que brinca en la noche por un calambre en la pierna o en la pantorrilla? Es un poco como eso, pero en todos los músculos. Hay poco que podamos hacer para apoyarla y aliviar su dolor", explicó Claudette. Aun así, declaró que no pierde la esperanza de volver a ver a su hermana sobre los escenarios.