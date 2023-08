Billie Eilish revela a Dua Lipa sus mayores referentes musicales: "Ella cambió la música"

Además de una de las intérpretes y compositoras más importantes de su generación, Billie Eilish es una gran amante de la música. Es por ello que la artista de 21 años no se esconde a la hora de pronunciarse acerca de sus referentes dentro de la industria.

Hace unos días, la cantante de Bad guy se animó a participar en el último episodio del podcast que conduce su compañera de profesión Dua Lipa, en la BBC. Se trata de Dua Lipa: at your service, un espacio en el que personalidades destacadas del ámbito de la moda, la música, la literatura e, incluso, del activismo, reflexionan acerca de cuestiones vitales e inspiracionales.

En esta ocasión, ambas se unieron para conversar sobre hacerse de mayores, de crecer en el complicado mundillo de la música. Billie, más que nadie, conoce de primera mano los efectos nocivos de esta industria que, día tras día, juzga el físico y la apariencia y la apariencia de sus artistas femeninas.

Asimismo, durante la charla, Dua Lipa le preguntó sobre los artistas que más habían inspirado a la hermana de Finneas a lo largo de su vida. Rápidamente, una cantante cruzó por su mente: Lana del rey

Concretamente, Eilish destaca el primero de sus discos, Born to die, publicado en 2012. "Siento que ese álbum cambió la música", dijo. "Especialmente, cambió la música para las chicas". A su juicio, la artista indie más famosa del mundo allanó el camino a las artistas venideras, ampliando "el potencial de lo que era posible" hacer en la música.

Asimismo, la cantante también recuerda a Childish Gambino, con Because the internet, como el artista que le hizo "cambiar su visión" de la música y los discos. También, por supuesto, menciona a Justin Bieber, con Journals, así como a The Neighbourhood con su disco Wiped out.