Billie Eilish responde a los 'haters' que aseguran que se ha "vendido" a la feminidad

Durante sus primeros años de carrera, siendo menor de edad, uno de los rasgos más característicos de Billie Eilish es que vestía exclusivamente con ropa holgada. Esto cambió cuando la artista cumplió los 18 años, ya que desde entonces ha combinado estilos, utilizando atuendos más ceñidos, que marcaban más su silueta. Sin embargo, sus seguidores la han criticado por ambos motivos.

Por ello, en varias publicaciones en sus stories de Instagram, la artista de 21 años ha respondido a los haters que se consideran fans y que ahora la acusan de haberse "vendido" al usar un vestuario más tradicionalmente femenino, con corsés o trajes que revelan su figura. Además, no se ha olvidado de quienes querían que hiciera eso mismo cuando aún era una adolescente.

"Me pasé los primeros cinco años de mi carrera completamente anulada por ustedes, imbéciles, porque me decíais que era infantil y por cómo me vestía y me repetíais que sería mucho más sexy si actuaba como una mujer", ha comenzado escribiendo Eilish, que ha continuado hablando de su momento actual.

"Y ahora, cuando me siento lo suficientemente cómoda como para usar algo remotamente femenino o que me sienta bien, he cambiado y me he vendido", ha continuado, "y los 'Hay que ver lo que ha pasado', 'Oh, Dios mío, ya no es la misma', 'Billie, eres como el resto' y bla, bla, bla", ha puntualizado.

"Sois auténticos idiotas, LOL. Puedo ser ambas cosas, estúpidos de los cojones. ¡Dejad a las mujeres existir!", ha escrito la autora de éxitos como Bad Guy. A continuación, ha tirado de ironía: "Dato curioso: ¿Sabías que las mujeres son multifacéticas? ¿Increíble, verdad? Lo creas o no, las mujeres pueden interesarse por multitud de cosas".

"Además, ¿sabías que la feminidad no equivale a debilidad? ¡Dios mío! ¿Qué locura, verdad? ¿Quién lo diría?", ha continuado Eilish, que ha finalizado con otro dato curiuoso: "También es totalmente insólito y loco que quieran expresarse de manera diferente en momentos diferentes".

Por ello, la artista ha querido enviar a esos seguidores "bichos raros que odiáis a las mujeres" a que le coman su genitalia masculina. Y ha subido dos publicaciones a Instagram, una en la que aparece con un vestuario más considerado sexy y otra solo vistiendo ropa holgada de jugadora de baloncesto.