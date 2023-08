Así es la vida personal de Bea Archidona: madre de dos hijos y casada con un profesional del marketing

Beatriz Archidona es un rostro conocido de El programa de Ana Rosa, tanto como reportera como de presentadora sustituta de la época estival a través de El programa del verano.

Y es que Archidona lleva desde 2015 en el mundo Mediaset. Durante todos estos años es redactora del espacio conducido habitualmente por Ana Rosa Quintana, pero también se ha puesto al frente de Ya es mediodía, en sustitución de Joaquín Prat y a Verónica Dulanto.

Nacida en Tarragona en 1984, Archidona comenzó su trayectoria periodística en la sección de Sociedad de El diari de Tarragona. Más tarde, saltó a la radio y a la televisión, pasando por a Cadena SER, Los 40 y Trece, entre otros medios. Y poco a poco se fue haciendo un hueco en Mediaset.

La vida familiar de Bea Archidona: su marido e hijos

La habitual redactora de El Programa de Ana Rosa está casada con Carlo Danza, un profesional del marketing al frente de la empresa de representación de celebridades como Cristina Pedroche y el Álvaro de Luna, entre otros.

"Es la sensación más animal que he tenido. Yo pensaba que las primeras veces ya estaban cumplidas. Pero quizá, la experiencia, me ha hecho disfrutarlas más. Tienes la sonrisa más generosa que he visto", expresaba sobre la maternidad Archidona en sus redes sociales.

La periodista y el publicista han tenido dos hijos llamados Leo y Gabriel, de cinco y casi tres años actualmente, tal y como comparte la web de Telecinco, siendo así Archidona toda una 'madre de familia'.

Bea Archidona es una persona muy familiar, tal y como se puede comprobar a través de sus redes sociales, donde, además de con sus hijos, comparte fotografías con su hermana o su abuela, la que falleció nada menos que con 102 años y a la que continúa mostrando un gran cariño.

En sus redes sociales, la periodista también deja ver sus pasiones, como la de viajar. Según ha compartido, es habitual que Archidona emprenda grandes y pequeñas escapadas como a Maldivas, México, Grecia, Nueva York, Suiza y Londres, entre otros destinos.

Por otro lado, Beatriz es una apasionada de la lectura, y con sus seguidores comparte de vez en cuando extractos de libros y citas literarias que le han gustado.

Como curiosidad, Bea Archidona se ha declarado muy fan del cantante Alejandro Sanz, y ha dejado claro que su película favorita es La bella durmiente.

Por supuesto, las redes de Beatriz Archidona también muestran que la periodista mantiene muy buena relación con sus compañeros de trabajo, con los que comparte fotografías de momentos en el plató o la redacción.