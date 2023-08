Moisés rompe su mala racha y vence a Fer en 'El Rosco' de 'Pasapalabra'

Después de tres derrotas consecutivas antes Fer, Moisés rompió su mala racha este miércoles y consiguió derrotar al gallego en El Rosco de Pasapalabra.

Con el objetivo del bote con 766.000 euros y confiado en sus victorias durante toda la semana, Fer se enfrentó el primero a las preguntas de Roberto Leal con sus 164 acumulados durante el programa del día.

Tras acertar 4 letras, le cedió el turno a Moisés, que consumió 4 segundos de los 137 acumulados en el día, ya que no supo contestar a la A y decidió pasar palabra.

Fer apostó por el 'primervueltismo' (táctica que usaba Orestes Barbero en su participación en el concurso) y fue el primero en llegar a la Z con 20 aciertos y 51 segundos de tiempo.

Moisés, por su parte, acabó la primera vuelta con 17 aciertos y 25 segundos. El riojano fue contestando preguntas hasta que afirmó: "Voy a decir la V que hace mucho que no llego a 23 y tengo ganas, aunque igual me quedo con 22 y un fallo, pero bueno... Me ha venido una opción que me suena bien".

Finalmente, el concursante la acertó, plantándose en 23 aciertos y sin fallos. Fer se vio obligado a jugársela, ya que tenía 20 aciertos. Alcanzó los 22, pero se equivocó en la O y en la S.

Al final, el participante gallego tendrá que enfrentarse a La Silla Azul en el próximo programa para jugarse su continuidad en el concurso de Antena 3.