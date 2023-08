El cantante Luis Miguel, ingresado de urgencia en Chile por una gripe

Hace menos de un mes, el cantante mexicano Luis Miguel volvía a subirse a los escenarios con una gira internacional que arrancó por todo lo alto con diez sold outs en Argentina, en compañía, además, de su actual pareja, Paloma Cuevas.

Sin embargo, este sábado, esta dulce etapa del artista mexicano de 53 años, en la que se ha visto interrumpida durante su llegada a Chile. Al parecer, el 'Sol de México' acudió a esta ciudad -en la que están previstas otras diez fechas-, en un estado decaído. Según la prensa local, el cantante presentaba un cuadro gripal que le provocó fiebre y cansancio, entre otros síntomas.

"Luis Miguel habría asistido a urgencias de una clínica del sector oriente de Santiago", informaba la periodista chilena Cecilia Gutiérrez a través de sus redes sociales. Rápidamente, la noticia del ingreso del cantante alarmó tanto a sus seguidores como a varios medios internacionales, los cuales aseguraban que se encontraría en un "estado crítico".

Desde la prensa chilena, no obstante, se hicieron eco de que, en realidad, Luis Miguel no estuvo más que un par de horas en ese centro de salud. "El Sol está bien, por si acaso. Lo que tiene es un estado febril, pero eso no significa que vaya a cancelar sus conciertos", explicaba Gutiérrez.

Pese a ello, el cantante mexicano continuó con fiebre al día siguiente, aunque, según ha trascendido, el lunes su estado de salud - y su estado anímico- mejoraron, permitiéndole acudir a las nueve de la noche a su concierto en el Movistar Arena de Santiago de Chile.

Este imprevisto superado con éxito por el cantante demuestra su gran compromiso y sus ganas de disfrutar de su gira internacional que le llevará por Sudamérica, Méxi­co y Estados Unidos durante 2023.