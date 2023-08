Úrsula Corberó habla sobre su maternidad: "Siempre me he visualizado como una madre muy joven"

La intérprete de Tokio en La casa de papel, Úrsula Corberó, aterriza de nuevo en España para protagonizar El cuerpo en llamas, una nueva serie de Netflix basada en hechos reales. Después de un merecido descanso de su carrera como actriz por Hollywood y Argentina, país natal de su pareja Chino Darín, Corberó regresa a las pantallas con una miniserie de crimen.

Este proyecto no fue premeditado. De hecho, la catalana dudó en aceptarlo: "Es un tema muy delicado y que hizo que yo me pensara mucho formar parte de este proyecto. No quería caer en lo amarillista ni en el morbo ni en lo patriarcal". Úrsula interpretará a una policía implicada en el caso de Peral y Albert López. Este último fue condenado a más de 20 años de prisión por calcinar el coche del amante de su pareja.

La joven, de 34 años, se ha sincerado con Vogue en un momento clave para ella, profesionalmente hablando. El éxito de la serie de los conocidos ladrones de mono rojo, hizo que Úrsula necesitase un tiempo para poner en orden algunos aspectos de su vida, concretamente año y medio, que le sirvió para reflexionar: "Estuvo bien, pero después vino la realidad. Y la realidad es que la gente no te conoce tanto, que te bajan los seguidores".

La catalana explica al citado medio el porqué de su decisión, que fue premeditada: "Sentía que mi cuerpo y mi cabeza querían descansar un poco. No solo porque venía de trabajar mucho, sino también por todo lo que pasó después de La casa de papel. A todos la vida nos dio un cambio de 180 grados y sentí que no estaba capacitada para tomar buenas decisiones".

Úrsula saltó a la fama con 13 años, con la serie española Física o Química. Pocos años después supo que necesitaba un salvoconducto para tener los pies en la tierra. "Llevo muchos años haciendo terapia. Desde los 17 años", confiesa. Ahora su gran apoyo es su pareja, el actor argentino Chino Darín, junto al que lleva siete años de relación. El protagonista de Durante la tormenta es el soporte para su chica en sus proyectos profesionales, "es un bendito", asegura Corberó.

Úrsula y Darín viven una relación idílica, que al parecer se afianzó en la pandemia, cuando la joven se vio obligada a confinarse en la casa del actor en Buenos Aires. La catalana ha explicado uno de los puntos para que su relación funcione bien al estar constantemente expuesta con la prensa: "Ya viví en otras relaciones lo de llevar las cosas clandestinamente y ser muy reservada, y me di cuenta de que no, al final no funciona. Habrá gente a la que sí, pero a mí, por mi forma de ser, no me fue bien".

Aunque algunos medios han cuestionado si los intérpretes están casados clandestinamente, después de que Chino llamase a Corberó "mi mujer", lo que está claro es que por el momento no se plantean ser padres, como ha asegurado la actriz de El cuerpo en llamas a Vogue: "Hay algunas cosas que es verdad que no me esperaba que serían así. Siempre me he visualizado como una madre muy joven, pero después te das cuenta de que la realidad es otra y los años van pasando".