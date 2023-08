La confesión de Christian Gálvez a Álex en '25 palabras': "Porque mi chica me ayuda, que si no..."

Antes de que Álex se enfrentara este martes a Las diez últimas, la prueba final de 25 palabras, recibió un nuevo toque de atención por parte de Christian Gálvez por su vestuario.

"Trabajando tus padres en una tienda de ropa... Es que me muero y no te educo", le dijo mientras el concursante se colocaba el cuello de la camiseta y el presentador le corregía la posición de las mangas.

A continuación, el conductor del programa de Telecinco le hizo una confesión: "Escucha que yo me río mucho, pero a mí me visten de prestado y porque mi chica -Patricia Pardo, presentadora de El Programa de Ana Rosa- me ayuda que si no…". Álex le contestó entre risas: "Habría que verte...".

Álex, Christian Gálvez y los invitados, en '25 palabras'. MEDIASET

A continuación, Gorka Otxoa y Lucía Jiménez intentaron que el riojano, que ya ha acumulado 29.000 euros en 35 programas disputados, se llevara los 975.000 euros del bote, pero se quedó a 4 respuestas de conseguirlo.