Rihanna y A$AP Rocky ya son padres de su segundo hijo

Rihanna y A$AP Rocky han sido padres de nuevo. La cantante dio a luz a su segundo bebé en común con el rapero el pasado 3 de agosto, según informa TMZ.

La artista, de 35 años, y su pareja, de 34, han dado la bienvenida a un niño, tal y como señala la prensa estadounidense, que también afirma que el nombre del pequeño empieza por R.

De esta manera, el nombre del bebé arranca de la misma manera que el de su hermano mayor, RZA Athelston Mayers, de un año y medio, y el de su madre.

Rihanna anunció que estaba embarazada el pasado mes de febrero, durante su presentación en el medio tiempo del Super Bowl 2023. Vestida con un mono rojo, dejó ver una barriga que indicaba que iba a ser madre de nuevo.

La pareja no se ha pronunciado sobre el nacimiento del bebé, por lo que todo indica que gestionará su llegada de la misma manera que hizo con su primogénito: desde la más absoluta privacidad.

De hecho, Rihanna no presentó a su primer hijo hasta el día de su cumpleaños. "Rihanna y A$AP pasarán los primeros días como padres fuera del ojo público y no harán planes inmediatos para presentar al nuevo bebé", dijo una fuente cercana a la pareja a Entertainment Tonight.

Asimismo, la empresaria marcó tendencia con sus dos embarazos, especialmente durante el primero, por su forma de vestir: en numerosas ocasiones se presentó públicamente luciendo ropa que dejaban ver sus curvas premamá y su tripa de embarazada.

"Cuando me enteré de que estaba embarazada, pensé: 'No hay manera que vaya de compras a una sección de maternidad'. Perdón; es muy divertido vestirse. No voy a dejar que esa parte desaparezca porque mi cuerpo está cambiando", contó la intérprete a Vogue.