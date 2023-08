Roberto Leal presume de musculatura en 'Pasapalabra'

Roberto Leal sorprendió a los espectadores de Pasapalabra este lunes al presumir de musculatura. El presentador mostró su bíceps derecho cuando la cámara se le acercó tras una de las pruebas de La Pista Musical.

Fer y Moisés se enfrentaron en la prueba con más ritmo del concurso de Antena 3 y el presentador le dio la primera pista del tema que tenían que adivinar, unos segundos de una canción de 1985.

Moisés y Fer, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

El gallego fue el primero en apretar el pulsador, pero no supo contestar, y el rebote le cayó a su adversario, que se puso a tararear y a golpear la mesa al ritmo de la canción: "Así suelto lo de La Silla Azul", afirmó.

El conductor del programa le dio la respuesta por correcta, llevándose 5 segundos de premio al acertar que se trataba de Everybody wants to rule the world de la banda Tears for Fears.

En plena celebración de la victoria de Moisés, mientras concursantes e invitados bailaban el tema de la banda británica, la cámara se acercó al presentador, que lució bíceps antes de continuar con el programa.