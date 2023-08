Las asociaciones vecinales se oponen al proyecto de modificación de la L11 de Metro y piden que se inicie desde cero

"La modificación del proyecto no ha mejorado nada", explican desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm) que han presentado junto a las asociaciones vecinales de Pasillo Verde Imperial, Parque de Comillas y Moscardó una "enmienda a la totalidad" al Documento de Evaluación Ambiental de ampliación de la Línea 11 de Metro de Madrid.

Las organizaciones rechazan que el trámite de información pública del Documento solo haya sido de 20 días y durante el mes de agosto, en plena temporada estival. Consideran que con esto se ha intentado impedir que la ciudadanía conozca los planes de la Comunidad de Madrid y con ello que se presente un número reducido de alegaciones. "Esto no es una casualidad, se ha hecho con toda la intención del mundo y no es la primera vez", afirma el responsable de urbanismo de la Fravm, Vicente Pérez Quintana. Desde la Fravm han presentado un escrito de casi 80 páginas donde han querido rebatir varios puntos del Documento de Evaluación Ambiental.

Entre los puntos que critican se encuentra la ubicación de la estación de Madrid Río dentro del parque, en vez de situarse en el paseo de Yeserías, como se contemplaba en el proyecto original. El cambio de la ubicación se justificó por parte del Gobierno regional alegando que una tubería del Canal de Isabel II se veía afectada. Sin embargo, las organizaciones manifiestan que esto no es cierto y la infraestructura no se veía perjudicada con el trazado original, por lo que las razones que se esgrimieron no justifican la modificación, lo que podría llevar a constituir, de no corregirse, "un delito de falsedad documental", mencionan desde la Fravm.

Desde la Comunidad de Madrid desmientes las acusaciones sobre la manipulación del trazado de las tuberías. Añaden que la información sobre la afección de los servicios del Canal durante la fase de redacción del estudio informativo se trataba de planos esquemáticos con una ubicación aproximada, según fuentes de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

Además, se menciona que el plan vulnera las Normas Urbanísticas del Plan General de Madrid y la propia Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid al ignorar la protección medioambiental que tiene la zona del parque de Arganzuela. También se indica que debido a la envergadura y alcance de las obras, estas requieren una Evaluación Ambiental ordinaria, lo que implica un procedimiento más extenso y con mayor participación, y no una simplificada como la que el Gobierno regional ha realizado.

"Parece que estamos ante un juego de niños"

Sobra el número de arbolado afectado, Pérez Quintana considera que todavía hay "una burrada de árboles" que se van a cortar. El Documento contempla talar ahora 676, de los 1.027 que estimaba el proyecto de construcción. También se refleja que 203 serán trasplantado: "Todos sabemos que cuando los árboles adultos se trasplantan estos acaban muriendo".

"Parece que estemos ante un juego de niños; primero se presenta una foto muy fea para asustar y luego, se pone sobre la mesa una foto algo menos dramática", opina Pérez Quintana. La Fravm y el resto de asociaciones están convencidas de que existen alternativa para reducir de forma significativa el número de arbolado afectado, por ello piden reunirse con la Consejería de Transporte para analizar otras opciones y que "se reinicie el proyecto con más diálogo y participación ciudadana", para buscar una solución menos lesiva contra el medioambiente.

Además de estos puntos, en el escrito de alegaciones refleja aspectos que el Documento Ambiental no ha contemplado, como los efectos que tendrán las obras de la estación de Comillas y el tránsito de más de 100 camiones al día para los alumnos del Colegio de Educación Infantil y Primaria Perú con alumnado con espectro autista, niños y niñas con necesidades especiales.