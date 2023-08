PortAventura busca personas para probar montañas rusas: estos son los requisitos y las condiciones de la oferta

El popular parque de atracciones temático PortAventura ha publicado en el portal de empleo de Infojobs una oferta muy particular: probador de montañas rusas en el parque que se encuentra en Tarragona. Pero, ¿en qué consiste realmente esta oferta? ¿Qué piden desde el parque? Sin duda, se trata de una oportunidad única para aquellas personas que son amantes de las atracciones, aunque será necesario cumplir una serie de requisitos.

Según la descripción de la oferta, no se requiere experiencia mínima previa para solicitar el trabajo, la jornada es indiferente y en la categoría de tipo de contrato subrayan "otros contratos". Aunque es una de las principales sudas, no han publicado el salario, por lo que no está disponible en el anuncio.

¿Qué ofrece PortAventura para este puesto?

"¿Eres un/a especialista en adrenalina y diversión? Buscamos una persona entusiasta, comunicativa y con pasión por las montañas rusas. Se valorará tener muchas montañas rusas rideadas o afición a las mismas", detallan en la oferta.

Por ello, buscan profesionales que quieran participar en esta curiosa aventura y que busquen "intercambiar experiencias con el equipo del resort". Tan solo hay una vacante y ya van más de 7.000 solicitudes. Puedes inscribirte a través de este enlace.

Respecto a las condiciones, la empresa ofrece: