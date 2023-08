Cheti, la voz detrás de la música de 'Campeonxs': "Hay que cambiar la percepción equivocada que se tiene de la discapacidad"

Talento y concienciación. Así se podría resumir la música de Nacho Follana (1997, Alicante). Más conocido como Cheti, el nombre que un día le puso uno de sus hermanos, es la voz detrás de ¡Qué bueno!, la canción principal de la nueva y esperadísima película dirigida por Javier Fesser, Campeonxs.

El artista ha adaptado el tema que lanzó con Chukky en sintonía con la vitalidad y optimismo del filme, que llega a las salas de cine este viernes, 18 de agosto. "Esto ha sido como cumplir un sueño", cuenta el músico a 20minutos, pues siempre ha estado comprometido con el bienestar de las personas con discapacidad.

Esto está en la línea de otro tema que comenta: la necesidad de que no solo las personas con discapacidad y sus familias peleen por la inclusión y visibilización. Es una tarea de todos. Sí, porque, además, incluir en la sociedad a las personas con discapacidad va a mejorar su bienestar y su autoestima. Yo he tenido la oportunidad de conocer a algunas de ellas y son gente superauténtica, supernatural y superinspiradora. Hoy en día se está peleando un montón por la diversidad, y en esa lucha no debemos olvidarnos de las personas con discapacidad. Todos debemos conocer, comprender e integrar a esta parte de la población.

No es la primera vez que trabaja con Javier Fesser. ¡Qué bueno! Se convirtió hace un año en emblema de la Asociación Española contra el Cáncer en el corto Kellys . Se le ve una persona comprometida… Sí, hablaba con mi madre [Mar Ugarte, adjunta a la Presidencia del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia] que en casa siempre hemos tenido este compromiso muy presente. Ella nos ha inculcado buenos valores a mí y a mis hermanos, y me siento orgulloso de poder participar en el proyecto y de poner mi granito de arena. Quiero apoyar a los colectivos que lo necesitan, como el de las personas con discapacidad. En este caso lo he hecho poniéndole música a la película, pero en otros momentos he dado conciertos para recaudar fondos.

Por cierto, en mayo publicó Cheti no saca música a la moda . A pesar de lo que dice el título, le está yendo muy bien… ¿Qué se siente al lanzar un primer disco?Lo hice en tan solo tres meses. Fueron superintensos… un currazo. Siempre he querido hacer música que me gustara y que me ayudara en algunos momentos. Con el disco he querido recuperar esa versión de mí, la de sentirme libre con lo que hago.

¿Cómo mantener la presencia en la música, un terreno repleto de competencia?

El hecho de que haya competencia me parece sano, y al final también influyen cosas como las redes sociales. Yo estoy a favor de ellas, porque me han ayudado muchísimo. Si no fuera por ellas, desde hace cinco años ni la mitad de la gente que me escucha me conocería. Eso creo que nos ha dado a todos un poder brutal. El artista independiente está de moda. Y aunque es verdad que hay muchísimos cantantes nuevos y que sale música todas las semanas, la clave es ser tú mismo, no perderte. Si te mantienes real, la gente te va a escuchar.



¿Qué le mantiene a usted real?

Me preocupo de lo que me parece más importante, que es hacer canciones. No hay mejor marketing que sacar una buena canción. Soy ambicioso y tengo mucha suerte por todo lo que me está pasando.



Combinó su trabajo en la música con la carrera de Odontología, la misma que cursó su padre. Ante tanto trabajo, ¿alguna vez pensó en renunciar?

Nunca he pensado en renunciar, la verdad. Es cierto que con la presión que te producen ambas cosas a veces dan ganas de tirarlo todo por la borda, pero siempre he sentido ilusión por estar al pie del cañón. Cuando estaba en la carrera no sentía tanta responsabilidad, pero luego las cosas cambiaron un poco. Ahora es un poco más fácil.



Se percibe que sus progenitores han tenido una influencia muy positiva en usted. ¿Qué opinan de su salto a la música?

Mi madre tocaba el piano y mi padre era tuno, entonces siempre me han apoyado, pero poniéndome los pies en la tierra. Eso me ha hecho ser responsable durante la carrera de odontólogo. Por suerte ha habido un equilibro guay.



Hay quien dice que su música le da mucha paz y le transporta al mediterráneo. ¿Su sangre alicantina ha influido en su obra?

Sí. Como decía antes, yo nunca había ido a clases, y cuando empecé a escribir mis canciones, al salir de casa lo que más echaba de menos era mi tierra. Eso es lo que más presente tengo en mis canciones: el sol, el mar, mi familia, los amigos de toda la vida… Obviamente, conforme pasa el tiempo y evolucionas, vas escribiendo sobre lo que te ocurre. Ahora quiero escribir sobre otras cosas.



Se respira alegría en sus canciones. ¿El paso del tiempo le ha vuelto una persona más o menos optimista?

Sería injusto decir que soy más pesimista, porque la música me ha acompañado en capítulos muy buenos de mi vida.



En ¡Qué bueno!, canción que lanzó con Chukky, escuchamos: "Queda mucho por hacer, pero tanto por soñar...". ¿A dónde apunta Cheti?

Mi idea es seguir como hasta ahora, lanzando música y cumpliendo sueños. Me siento muy orgulloso de todo el trabajo que hay a mis espaldas. La gente a veces ve solo una canción, pero detrás de ella hay mucho curro. Estoy muy comprometido con mi proyecto y, por supuesto, con el ámbito de la discapacidad.