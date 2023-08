Iñaki Urrutia, en '25 palabras': "Quiero demostrar que podemos con Álex"

Antes de que Álex volviera a disputar la prueba final de 25 palabras junto a los dos invitados que iban con él, Pablo Carbonell y Armando del Río, Christian Gálvez paró durante un momento el concurso.

El presentador llamó a su atril a Iñaki Urrutia, otro de los invitados: "Te reclama el dueño del programa", afirmó su compañero de equipo, Agustín Jiménez.

"Detrás de la cámara está J.J. Vaquero (que estuvo participando con Urrutia hace unas semanas): ¿Le quieres mandar algún mensaje?", le dijo el madrileño.

Agustín Jiménez y Edu, en '25 palabras'. MEDIASET

El cómico miró a cámara y dijo entre risas: "Sin ti no soy nada. Si no estoy con contigo pierdo porque me han puesto con este señor -por Jiménez- que ni lo conozco...".

El conductor del espacio de Telecinco atendió la queja del invitado: "Pues ya que estás, vas a decidir los equipos del próximo programa". Urrutia, sorprendido por la propuesta, le contestó.

"Pues mira, estoy a tope con Agustín y Edu, o el que nos toque si no supera la Repesca. ¡No cambio! Quiero demostrar que podemos con Álex", concluyó, mientras Carbonell exclamaba: "¡Se ha picado!".