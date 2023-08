Mercedes Milá se queda sin gasolina en su barca y nadie viene a rescatarla: ''Es acojonante la falta de solidaridad''

La periodista Mercedes Milá ha escogido Mahón, la capital de la isla de Menorca, para disfrutar de unos días de desconexión. Siendo habitual de la isla, la expresentadora de Gran Hermano se ha quedado sin gasolina mientras paseaba por las aguas menorquinas en barco, acompañada de su sobrina y su perro Scott.

Por lo que ha contado Milá por redes sociales, el vehículo se había quedado sin carburante debido a la falta del mismo en las gasolineras de la localidad de Mahón. Según las imágenes que ella misma ha compartido, la barca las dejó tiradas muy cerca de unas rocas, de las que Mercedes se estaba intentando alejar para evitar el choque.

"La historia de un rescate que podría haber acabado en desastre y por suerte solo ha sido una aventura más", ha contado la periodista. Al parecer, la de Telecinco tuvo que esperar un tiempo en medio del mar para ser rescatada, ya que, según su versión, se toparon con varios barcos, pero ninguno se prestó a ayudarlas. Ella misma ha denunciado la situación en su Instagram: ''Es acojonante la falta de solidaridad''.

La catalana finalmente fue rescatada por un amigo, que ató su lancha a la barca de la presentadora para llevarles a esta, a su sobrina y a su perro a la orilla. La polémica periodista no ha dudado en quejarse de la situación, tanto de la escasez de combustible en las gasolineras de Mahón "un domingo de agosto", como de los navegantes que han rechazado ayudarlas en su naufragio, a los que ha tachado de "cazurros" en su publicación de Instagram.

Sin embargo, no todos han apoyado a Milá en esta situación. "Si la gasolinera está cerrada, pues no se sale a navegar sin necesidad, no critiques así a los demás, piensa que tú les estarías arruinando su día", comentó un usuario de Instagram. Otra seguidora de la red social, sin embargo, hizo la siguiente reflexión: "Siempre ayudamos en el mar, es una obligación ética y moral, pero si no dabais señales de auxilio, la gente seguro que ha pensado que estabais fondeadas".