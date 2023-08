Alba Díaz, en "shock", rompe su silencio con un texto dedicado a su padre, El Cordobés, que se recupera de una grave cogida

Después de la tormenta viene la calma y, si no, que se lo digan a Alba Díaz. La joven todavía se siente "en shock" tras la grave cogida que su padre, Manuel Díaz El Cordobés, sufrió en la plaza de toros de Huesca. Por ello, ha dedicado al torero unas emocionadas palabras.

"Llevo días en shock, intentando asimilar todo lo que ha pasado por mi cabeza desde que recibí una llamada que me decía que mi padre había sido trasladado al hospital por una cornada que circulaba en vídeos por todas partes y mil mensajes en mi móvil", avanza la influencer en un texto que ha publicado en su perfil de Instagram.

"Llamé a mi psicóloga, mi mente no sabía descifrar cuál era el sentimiento exacto y por supuesto el miedo no me dejó ver más allá del bloqueo. Ahora estoy aquí, con mi padre tumbado en el sofá, con mi familia, viendo una peli, riéndome por nada y con un sentimiento de alerta y a la vez de fortuna que no se me va", rezan las siguientes líneas.

Díaz asegura que desde hace un tiempo trabaja en sus emociones y en la gestión de "todo lo que pueda venir" sin perder "el sabor que deja el paso del tiempo cada minuto". "Pero cuando la vida te pone por delante esa llamada, esa parálisis de tiempo, parece que todo se vuelve efímero y que no puedes hacer nada para evitarlo. Desde entonces pienso en que la vida no es más que eso. Un conflicto interno entre lo que disfrutamos y lo que nos paraliza", apunta.

La hija de Vicky Martín Berrocal sabe que "esa llamada" siempre la "paralizará". Sin embargo, sabe qué es lo que puede hacer ante ello: "Solo me queda ser consciente de que cada minuto en esta vida es un regalo y que no es lo que te sucede, si no cómo te tomas lo que te sucede. Solo me queda dar gracias a todos, empezando por los médicos que le han cuidado, a él por haber sacado la fuerza de la que aprendo cada día, a todos los que me habéis escrito uno de esos muchos mensajes que me hicieron sentir arropada y a toda mi familia por haber encontrado la calma, después de todo, mientras vemos esa peli que tanto nos gusta".

La joven ha recibido una oleada de comentarios de apoyo, los cuales llegan un día después de que el torero abandonara el hospital para marcharse a su casa. "Ha ido bien todo. Muy, muy bien todo", contaba recuperado a Europa press a la salida del centro de salud.