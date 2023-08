La concursante de '¡Vaya vacaciones!' Marta Peñate acaba en el médico tras hacer un ditecto en su Instagram

Marta Peñate, concursante del espacio ¡Vaya vacaciones! terminó su último directo en Instagram de la peor manera posible. La exparticipante en programas como Gran Hermano y La isla de las tentaciones, se estaba maquillando en directo, cuando sufrió un percance en un ojo.

Marta se metió sin querer el cepillo de la máscara de pestañas en el ojo, lo que le produjo una lesión mucho más grave de lo que podía parecer en un primer momento.

La concursante canaria tuvo que cortar la transmisión por las molestias sentidas y acudir a la farmacia. Pero eso no fue suficiente, y finalmente no le quedó más remedio que acudir a un centro médico en el que ser atendida por los profesionales: "Se me metió el rímel en el ojo y desde anoche no puedo abrir el ojo, me duele muchísimo. He ido a la farmacia, me han dado unas gotitas y creen que puedo tener infección, que vaya al médico", explicaba desde su cuenta.

Efectivamente, los profesionales sanitarios determinaron que había que tratar esa infección rapidamente. "Me han mandado gotas con antibiótico y una pomada. Si mañana no estoy mejor, tendré que ir al oftalmólogo. Todo por un rímel", declaraba consternada.

Marta Peñate mostraba el estado del ojo, que no podía abrir bien del todo y lucía una rojez considerable. A pesar de todo, un nuevo directo ha evidenciado que la mejoría es notable.

Para Peñate, se ha convertido en costumbre interactuar con los usuarios de Instagram y mostrarles cuál es su rutina de maquillaje diaria o para un acto social destacado.

Además, sus temas médicos la tienen muy ocupada. Tal y como ella ha contado, ha comenzado un proceso controlado por facultativos para convertirse en madre con Tony Spina, su novio y compañero en el reality, donde ambos tienen opciones de alzarse como ganadores. Spina, exparticipante de MHYV, fue antes novio de Oriana Marzoli.