Christian Gálvez, a Álex: "Gracias por hacer de '25 palabras' un mejor concurso"

Este miércoles, Álex tuvo que jugarse su continuidad en la Repesca de 25 palabras. El concursante la superó y, tras vencer en el programa del día, pasó a la prueba final.

Pero antes de comenzar a disputarla, Christian Gálvez quiso dedicarle unas palabras al riojano: "Vienes de la repesca. Habías estado muchísimos programas consecutivos con nosotros llegando a la final directamente evitando esa prueba".

"Hoy la has superado. Pero ha habido un momento en el que he pensado que a lo mejor no estabas en el siguiente programa, así que te voy a decir una serie de cosas porque no quiero quedarme con las ganas", afirmó el presentador.

Álex y Christian Gálvez, en '25 palabras' MEDIASET

El conductor del programa le dijo: "Te quiero dar las gracias, primero, por ser como eres como persona; segundo, por ser un concursante como eres, porque concursantes como tú hacen mejor este programa".

"Sobre todo te quiero decir una cosa, te quiero dar las gracias por tu nobleza y sabes a qué me refiero. No he visto en ti en ninguna de tus dos etapas en 25 palabras, jamás, ni un mal gesto, ni un reproche a ninguno de los invitados que han venido", señaló el madrileño.

Y añadió que "los que han venido lo han hecho mejor o peor, pero sabes que, en el fondo, lo estaban dando todo por y para ti. Nunca lo he visto ni delante ni detrás de las cámaras".

"Siempre ha sido gratitud, una sonrisa, y un vamos a seguir intentándolo. Álex te digo hoy aquí delante del mundo, gracias por hacer de 25 palabras un mejor concurso", concluyó Gálvez.