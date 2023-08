Jordi González da un buen corte a Melody en el debate de 'Lazos de sangre' sobre Marisol: "No callas ni debajo del agua"

El periodista catalán moderó ayer un debate tras el documental sobre Marisol que emitió otra vez La 1 en el espacio Lazos de sange. La primera vez, ese documental se vio en 2019, cuando el presentador era Boris Izaguirre.

González estuvo acompañado esta vez por los periodistas Beatriz Cortázar, Paloma García-Pelayo, Marta Nebot y Juan Sanguino; el analista de moda Nacho Montes y la cantante Melody, con la que mantuvo un pequeño choque.

La artista fue convocada en Lazos de Sangre para dar su testimonio personal sobre cómo llevó ella convertirse en una estrella de la música y del mundo del espectáculo cuando aún solo era una niña, algo parecido a lo que le sucedió a Marisol, hoy Pepa Flores. Melody estrenó El baile del gorila, que le dio una popularidad enorme en 2001, cuando tenía 10 años.

Después de pedirle que cantase a capela uno de los temas más famosos de Marisol, el programa quiso preguntarle si ella veía algún paralelismo entre su experiencia y la de la artista Pepa Flores, algo que ella negó de forma rotunda. En ningún caso Melody fue apartada de sus padres u obligada a trabajar en largas jornadas laborales a su corta edad.

'El baile del gorila' se estrenó en 2001. SOY YO MELODY / YOUTUBE

Paloma García-Pelayo le preguntó entonces que cómo creía que hubiese cambiado su vida en el caso de haber tenido unas vivencias similares a las que sufrió Marisol.

Melody, metida en su discurso, obvió la pregunta y se giró hacia Jordi González para contarle otra anécdota de su pasado, lo que provocó un corte por parte del presentador.

"No callas ni debajo del agua", la interrumpió el periodista. "¿Cómo? Ustedes han hablado todo el programa y yo no he dicho nada, ahora me toca a mí. Yo no he venido solo a cantar, he venido a dar mi opinión", replicó muy airosa por su parte la cantante.