Así es Manel Fuentes, de su debut en 'Crónicas Marcianas' a ser uno de los presentadores comodín de Atresmedia

Hace pocas semanas que se acabó Tu cara me suena, pero Manel Fuentes ya tiene nuevo proyecto en Antena 3, el concurso The Floor. Y es que el presentador barcelonés es un comodín para Atresmedia a la hora de presentar formatos.

Fuentes lleva diez años presentando el concurso musical, pero en todo este tiempo, cuando no ha estado al frente del espacio de Gestmusic, no le ha faltado trabajo.

Andrea Guasch, Manel Fuentes y Míriam Rodríguez, en 'Tu cara me suena'. ATRESMEDIA

En Tu cara me suena Mini, Los viernes al show, Top Dance, 1, 2, 3... Hipnotízame, Tu cara no me suena todavía, Masters de la reforma, Veo cómo cantas y Atrapa un millón le han podido ver los espectadores desde que fichó por Atresmedia.

Incluso fue el encargado de sustituir a Roberto Leal al frente de Pasapalabra cuando el sevillano tuvo que guardar cuarentena tras dar positivo en coronavirus.

Manel Fuentes, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Su debut en 'Crónicas Marcianas'

Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, comenzó a trabajar en diferentes emisoras catalanas hasta que dio el salto a televisión en 1997.

Ese año fichó como colaborador en Crónicas Marcianas donde, junto a Javier Sardá, Boris Izaguirre, Mariano Mariano y el resto del equipo, estuvo hasta 2001.

El equipo de 'Crónicas Marcianas'. TELECINCO

Telecinco le mostró su confianza dándole un programa, el late night La noche... con Fuentes y cía, que se emitió entre 2001 y 2005 y por el que recibió el Premio Ondas en 2002.

Mientras colaboraba con El club de la comedia, haciendo monólogos, Mediaset le puso al frente de la vuelta de Caiga quien caiga a Telecinco, acompañado por Arturo Valls y Juanra Bonet en plató; con Toni Garrido, Gonzo y Christian Gálvez como reporteros de calle.

Arturo Valls, Manel Fuentes y Juanra Bonet. TELECINCO

En 2006 presentó el concurso de patinaje donde participaban personajes famosos El desafío bajo cero en la misma cadena, pero no triunfó entre los espectadores.

Obsesionado por 'The Boss'

El barcelonés siente una gran pasión por Bruce Springsteen, al que ha visto en directo en casi un centenar de conciertos, como ha admitido alguna vez Fuentes.

Además, creó Manel Fuentes & The Spring's Team, una banda tributo donde el presentador es el encargado de cantar los temas del estadounidense.