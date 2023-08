Joaquín Prat, atónito por el embarazo de Patricia Pardo, con quien trabaja mano a mano: "Estoy helado. No sabía nada"

Joaquín Prat ejercía como copresentador junto a Patricia Pardo en El programa de Ana Rosa. A pesar de trabajar mano a mano y de verse "todos los días", el periodista ha confesado que desconocía la noticia del embarazo de su compañera junto al conductor de Pasapalabra Christian Gálvez, junto al que también celebró su matrimonio en secreto.

La mano derecha de Ana Rosa Quintana fue captado por el equipo de la revista citada en Ibiza, donde ha vivido unas románticas vacaciones junto a su pareja Alexia Pla. La pareja ha celebrado su primer año de noviazgo bajo el sol de la isla.

Los reporteros le preguntaron sobre el embarazo de su compañera. "Me he quedado helado. No sabía nada y fíjate que trabajo con Patri todos los días", ha confesado el periodista. Y además ha querido dedicarles unas palabras a la pareja: "Enhorabuena, Patri y Christian, que seáis muy felices y que esa criatura venga sana".

Con una amplia sonrisa, Prat también se ha pronunciado con respecto al aniversario con Alexia, de la que está "muy enamorado". Ha querido dejar claro que este no será el único, sino que habrá "cien más" y hasta el día en que se muera, según sus palabras. El periodista ha confesado que tiene "mucha suerte" con su nueva relación.