Albert Rivera y Aysha Daraaui desmienten su relación sentimental por medio de terceras personas

Dos días después de que trascendieran las imágenes que muestran al exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera, en actitud relajada en alta mar con la actriz Aysha Daraaui, ambos han hecho sus respectivos desmentidos. Eso sí, a través de terceras personas o entidades, es decir, ni el abogado ni la intérprete de Amar es para siempre han negado personalmente su romance.

Las mencionadas fotos muestran a un grupo de amigos navegando en un barco en aguas de Ibiza y a Rivera y Aysha Daraaui bañándose y haciéndose fotos de forma relajada y próxima.

Entre los amigos que viajaban en el barco con ellos se encontraban la actriz Macarena Gómez y su marido, Aldo Comas, que ha sido muy contundente al referirse a esta relación. "Es que no hay nada, solo somos amigos y salen fotos de ellos y es una gilipollez porque estábamos todos juntos". Niega asimismo que Rivera y Daraaaui puedan llegar a algo más, tan solo unos meses después de que el expolítico se haya separado de Malú.

"Qué no, qué no. Somos un grupo de amigos intentando pasarlo bien independientemente de la persecución loca que nos habéis hecho. Te lo juro que no hay nada, ni nada de nada", ha insistido Comas a Europa Press.

Por su parte, la actriz protagonista de este asunto ha recurrido a su agencia de representación, e-Talenta, para negar también la mayor.

"No existe ninguna relación", señala una fuente. De hecho, afirma que la noticia está "basada en especulaciones" y las imágenes son "malintencionadas" y "sacadas de contexto", concluye un representante.

Finalmente, el propio Rivera tira de su amiga la influencer Tamara Gorro para hacer suyo también este desmentido. Gorro dijo en el programa donde colabora, Y ahora Sonsoles: "En este programa desmentimos que Albert Rivera esté con Aysha, que sea su pareja u otra mujer: es falso".

La tertuliana ha dejado caer cuál es el estado actual del expolítico. "Viene de una reciente ruptura y ha hecho un viaje de amigos, ese abrazo es como amigos" ha matizado.

La influencer ha sentenciado también que Rivera "no tiene pareja y no entra en sus planes". Albert Rivera estuvo cuatro años con la cantante Malú, con quien tuvo a su hija Lucía. La pareja rompió hace pocos meses, aunque ninguno se ha pronunciado al respecto de forma explícita. La cantante ha dado a entender, eso sí, que los últimos tiempos han sido duros para ella.