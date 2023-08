Corea del Sur, en vilo por la violenta ola de apuñalamientos y "actos de terrorismo" que amenazan con extenderse

Corea del Sur ha vivido una oleada de ataques en las últimas semanas. Durante la tarde del jueves un hombre dejó al menos 14 heridos en un ataque en el centro comercial de Seohyeon. Después de 24 horas, otro individuo atacó con arma blanca a un profesor en una escuela de Daejeon.

Estas agresiones no son las primeras que suceden este verano en el país surcoreano, pues el 21 de julio se produjo otro caso de agresión con arma blanca.

¿Cómo se produjeron los ataques?

El primer incidente tuvo lugar el 21 de julio cerca de la estación de metro de Seúl. Según los testimonios recogidos en medios locales, un hombre hirió a varias personas con un arma blanca alegando que no quería vivir porque las cosas no iban como el deseaba.

Trece días más tarde, el 3 de agosto, tuvo lugar un segundo ataque en un centro comercial cerca de la estación de metro de Seohyeon, en la ciudad de Seongnam . Un individuo atropelló a cinco personas y más tarde apuñaló indiscriminadamente a los usuarios que se encontraban comprando. El detenido padece un trastorno de fobia social y está diagnosticado de trastorno esquizoide de la personalidad

Pocas horas después, durante la madrugada del 4 de agosto, otro hombre entró a una escuela de Daejeon haciéndose pasar por un graduado y apuñaló a uno de los docentes. Los tres sujetos fueron identificados y detenidos por la policía surcoreana momentos después de los incidentes.

Al menos 14 personas han resultado heridas, dos de ellas en estado crítico, después de que un hombre embistiera con un vehículo y apuñalara a una multitud el jueves por la noche en un centro comercial en el distrito de Bundang, en el sur de Seúl, Corea del Sur. Un hombre atropella a cinco personas y deja 14 heridos en Seúl.

¿Cuántas víctimas hay en total?

Los tres ataques han dejado un total de 2 muertos y 18 heridos. El incidente producido en Seúl se cobró la primera víctima mortal y dejó tres personas heridas. La segunda muerte se produjo en el centro comercial de Seohyeon, donde además, 14 personas resultaron heridas. El ataque en la escuela de Daejeon se ha saldó con una única víctima, el profesor apuñalado de cuyo estado no han trascendido más datos.

¿Están relacionados?

La Policía no ofreció ninguna información inmediata sobre un motivo potencial. El jefe de la agencia de Policía Nacional describió los ataques como "prácticamente un acto de terrorismo", según informa The Guardian. No obstante, se piensa que en el caso del profesor de Daejeon, el agresor conocía a la víctima. Un testigo declaró que escuchó al docente decir: "Es mi culpa".

¿Se prevén nuevos ataques?



Una serie de individuos anónimos amenazaron este pasado viernes con llevar a cabo apuñalamientos una hora después que se produjese el ataque en Seohyeon. Varios textos amenazantes circulaban por las redes sociales en los que amenazaban con "apuñalamientos en masa" en la estación de Ori, también al sur de Seúl, con el objetivo de "matar al mayor número de personas posible".

En un segundo texto, otro individuo compartía la foto de un arma y amenazaba con matar a 20 personas. Las autoridades señalaron que se recibieron otros dos textos algunas horas después con amenazas similares.

¿Qué recomienda la Policía?

La Agencia de Policía Nacional celebró una reunión el jueves con los jefes de policía regionales para discutir formas de prevenir y actuar en casos de apuñalamientos y otros ataques contra objetivos aleatorios. El comisionado de policía, el general Yoon Hee-keun, recomendó a los surcoreanos que estén en guardia ante tales ataques e instó a los funcionarios a estar atentos a posibles delitos de imitación.