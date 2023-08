Mario Vaquerizo replica a los 'haters' de sus camisetas: "La polémica la crean los intolerantes y los sectarios"

Hace unas semanas el showman Mario Vaquerizo aparecía en el aeropuerto con una camiseta con el emblema de la Legión Española y el Cristo de la buena muerte, lo que despertó muchos comentarios enconados. Hace unos días, otro de los integrantes de Nancys Rubias se dejaba fotografiar con una camiseta con simbología franquista y el lema de la dictadura Una grande y libre, por lo que aún llegaban más críticas.

En el podcast El sentido de la birra, de Podimo, con el presentador y músico Ricardo Moya, Vaquerizo explicaba su sentir ante las críticas por lucir ese tipo de camisetas, además de hablar de Jorge Javier Vázquez, que dijo que el artista le había "decepcionado".

"Yo no lo hago con ninguna intención, yo me pongo la camiseta del Cristo de la buena Muerte de la Legión porque me encanta. El problema no está en mí, ni está en la Legión, está en la gente que busca enmierdar. Y enmierdan mucho. Y llega un momento en el que no hay que callarse, porque si te callas estás dando la razón a la inquisición", aseguraba Vaquerizo, entre otros muchos temas que se trataron.

"Si tantas veces hemos luchado por manifestarnos como somos y pedimos derechos de libre expresión y de orientación sexual… yo no conozco a nadie de la Legión, pero qué pasa, ¿que las personas que forman parte del ejército de la Legión son hijos de puta? ¿Quién eres tú para decirlo? A tí te puede gustar más o menos el ejército, la cabra o lo que sea, pero ¿quién eres para condenar o para cancelar?. Eso sí que es feo", hacía ver Vaquerizo.

"Yo voy a seguir haciendo lo que me salga del coño porque no hago nada para provocar. La provocación no está en uno, está en cómo te ven. Yo no hago nada para transgredir, la transgresión está en quien me mira. La polémica no está en que yo me ponga esa camiseta, la polémica está en quien lo convierte en polémica, que son los intolerantes y los sectarios, que hay en todos lados. Yo no soy de nadie".

Mario Vaquerizo, con una camiseta de la Legión Española. MARIO VAQUERIZO / INSTAGRAM

"También me he puesto la camiseta de maricón para el Orgullo porque me siento maricón y no ha pasado nada. ¿Quién eres tú para cuestionarme y decirme que tengo que llevar esta camiseta u otra? En mi vida y en mi casa mando yo. Y no impongas a los demás lo que tienen que pensar, porque entonces estamos dando muchos pasos para atrás", se quejaba el artista.

"¿Quién eres tú para decir la camiseta que se puede poner una persona o no? Y que encima pidas la cancelación y anulen un concierto", decía Vaquerizo antes de soltar un exhabrupto. "Yo no creo en la cancelación, creo en la libertad individual de cada uno y en el derecho a expresar lo que uno sienta", aseveraba.

El artista también hablaba sobre las críticas de su compañero de profesión, Jorge Javier Vázquez. "Puede tener su opinión, quién soy yo para decir que Jorge Javier no opine sobre lo que piensa de mí en ese momento. Yo lo respeto, pero… Jorge Javier, no me conoces. Respeto, pero no lo comparto. ¿Por qué te he decepcionado? La decepción está en ti, no en mí. Me da igual lo que pienses", le respondía.