Terelu Campos ya está de regreso en España. Al igual que sus siete compañeros de Sálvame, la presentadora ya ha finalizado el rodaje del nuevo docureality de Netflix al otro lado del charco. Y, en su vuelta, no ha dudado en ir corriendo a ver a María Teresa, que pasa actualmente por "un deterioro cognitivo" que tiene preocupada a la familia.

"Mi madre no sabe que me he ido de viaje", declara el exrostro de Mediaset en su blog de Lecturas. Sin embargo, en la revista también concede este miércoles una entrevista en exclusiva en la que asegura que ya "no soporta más" ver sufrir a su madre.

"Cuando mi madre llega a casa, se sienta a mi lado, apoya su cabeza en mi hombro y se duerme", relata la colaboradora, que ha dado sus declaraciones más sinceras sobre la enfermedad de María Teresa Campos. "En ese momento siento un torbellino de emociones. Lloro sin que se dé cuenta".

"Preferiría el sufrimiento nuestro de que mi madre no nos conociera si eso implica que va a ser más feliz", reflexiona Terelu. De hecho, la que fuera conductora de Sálvame tiene claro que ella no quiere pasar por lo mismo: "Viendo a mi madre, pienso cosas respecto a mí misma y le dijo a mi hija 'Alejandra, yo así no quiero estar, que no se te olvide'".

"Enferma como ella no quiero estar ni un día y no me tiembla el pulso al decirlo", asegura. "La enfermedad de mi madre no se puede asumir, solo puedes adaptarte. Pero el dolor está ahí siempre".

Afortunadamente, no solo tiene a su hija para apoyarse, sino también a su hermana, Carmen Borrego, e incluso a Manuel, el hijo de Concha Velasco que está pasando por un momento similar con su madre.

Aun así, su hermana lo está pasando realmente mal: "Carmen necesita echarlo todo fuera y estaba acostumbrada a llamar a mi madre cada vez que le pasaba algo". Además, no está pasando por su mejor momento debido a la tensa relación con su hijo, José María Almoguera, que acaba de hacerla abuela.

"Manifesté mi deseo de conocer a mi sobrino nieto, pero no me han comunicado nada al respecto", narra Terelu Campos. "No tenemos ni una foto del pequeño (...) Mi hija Alejandra nunca me haría algo como lo que ha hecho mi sobrino a su madre".

En su entrevista con Lecturas, Terelu Campos también habla del final de Sálvame, algo que considera que está viéndose reflejado en la cadena: "Decían que no teníamos interés. ¡Mentira! Solo hay que ver las audiencias".

"Hicimos un esfuerzo psicológico muy grande para seguir dándole al público lo mejor de nosotros, 34 días esperando una sentencia de muerte", recuerda. "Pero había ese poso de pena, de rabia, porque cuando no entiendes cómo se ejecutan determinadas cosas, te cabreas".