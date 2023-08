Un accidente, adicciones y un salto repentino a la fama: Angus Cloud, la promesa de 'Euphoria' que dijo adiós demasiado pronto

Angus Cloud falleció este lunes. Tenía solo 25 años y una prometedora carrera por delante. Muy querido por su público y halagado por la crítica, alcanzó la fama mundial tras ponerse en la piel de Fezco, uno de los personajes principales de la serie Euphoria (HBO Max). Sin embargo, el éxito no soluciona todos los problemas, y el joven batallaba con una complicada situación personal marcada por la muerte de su padre.

Su familia anunció este lunes por la noche su fallecimiento, sin desvelar los motivos, a través de un comunicado. "Hoy nos hemos tenido que despedir de un ser humano increíble con la mayor de las tristezas. Angus fue especial para todos nosotros de muchas maneras. Como artista, amigo, hermano e hijo", rezaban las primeras líneas.

"La semana pasada enterró a su padre y luchó intensamente con esta pérdida. El único consuelo que tenemos es saber que Angus ahora está con su padre, quien era su mejor amigo", explicaban. Unas palabras que han causado mucho dolor entre los seguidores del actor, que se paseaba con soltura por las alfombras rojas a la vez que se definía como un joven "normal". Así conquistó al mundo: era talentoso, pero también natural, espontáneo y cercano.

De la normalidad a la fama

Nacido en el año 1998, en Oakland, el artista sufrió un grave accidente. En 2012, cuando tenía 15 años, salió a andar y, en medio de la oscuridad, no vio que se encontraba en una construcción. Sin querer, cayó a un pozo, donde despertó 12 horas después. "Fue difícil salir de ahí, porque tenía el cráneo y los dedos rotos. Pero no sentía ningún dolor. Estaba en modo de supervivencia. Tomé el autobús y llegué a la casa de mi madre. Ella pensó que estaba drogado, porque trataba de decirle lo que sucedió, pero no podía terminar las oraciones, así que dije 'me voy a la cama'. Pero, afortunadamente, ella no me dejó, porque habría muerto", contó a Variety. No obstante, siempre vivió una vida bastante normal.

Cloud se introdujo en la interpretación de pura casualidad. En 2018 trabajaba en un restaurante de Brooklyn cuando un día, en una calle de Manhattan, una agente de casting que buscaba candidatos para Euphoria le ofreció participar en un casting. En ese momento, el joven, que se dedicaba a vender pollo y gofres, pensó que se trataba de una estafa. Sin embargo, fue la oportunidad que le cambió la vida.

El intérprete pasó todas las audiciones, precisamente, por la visión con la que afrontó las líneas del guion. Algunas le parecían demasiado sobreactuadas, así que optó por darte un toque personal al papel. Su personaje, Fez, era un joven que se dedicaba al tráfico de drogas en un entorno hostil que le arrebataba todo tipo de esperanza. Sin embargo, su sensibilidad y bondad hacia los demás lo convirtieron en uno de los rostros más queridos de la ficción -Sam Levinson, el creador de la serie, pensó en matar durante la primera temporada a Fezco, una decisión que era descartada después de ver cómo encajaba en la acción-.

Desde entonces el artista pedía que se le tratara con "normalidad". "¿Sabes lo que ocurre? Que no me gusta ser 'especial'. Me gusta ser como cualquiera. No quiero que la gente me abra las puertas, como si yo fuese un príncipe. Yo también le abro puertas a la gente, cuando corresponde. Pero esto está llegando a un punto en que me siento incómodo con ese trato especial. Yo solo soy un tipo normal", explicaba a The Face.

El intérprete no esperaba que su vida fuera a dar este giro, aunque ya hubiera coincidido en el pasado, por ejemplo, con Zendaya. Cloud se apuntó a la Escuela de Artes de Oakland, donde estudió diseño y, curiosamente, coincidió con la estrella de Hollywood -aunque no recuerda haberla visto en el instituto-. A ambos les esperaban unos años de éxito rotundo, pero, por desgracia, la joven ha tenido que despedir a su amigo y compañero demasiado pronto. Desde hacía un tiempo peleaba contra sus problemas de salud mental y su adicción a las drogas.