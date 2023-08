El día que Remedios Cervantes cambió la decisión de un concursante y le hizo perder 5.000 euros en 'Atrapa un millón'

En Atrapa un millón, los concursantes tenían la oportunidad de ganar hasta un millón de euros si sabían escoger bien en qué trampilla colocar los 40 fajos de billetes que les proporcionaba el programa. Así, entre los dos participantes, debían decidir qué hacer y cómo repartir la cantidad entre las distintas opciones.

De esta manera, puesto que el juego era en parejas, el programa decidió organizar algunos especiales en los que el participante jugaba solo y, como acompañante, le ponían a un famoso que le ayudaba a decidir. Pese a esto, la última palabra siempre la tenía el concursante.

Esto último no debió entenderlo demasiado bien la modelo Remedios Cervantes y, si algo recuerdan los espectadores de su paso por Atrapa un millón fue el momento en que hizo perder 5.000 euros a Mario.

Todo sucedió en la última pregunta. Mario llegó con tan solo un fajo de billetes que contenía sus últimos 5.000 euros con los que podía jugar y, por ello, debía apostarlo todo a una de las respuestas, pues no había posibilidad de dividir más el dinero.

Mario escogió, junto a Cervantes, la opción de Alimentación para que Carlos Sobera le formulase una pregunta tras asegurar que no sabía mucho de Historia, la otra alternativa, y después de que la modelo le dijera que le podía ayudar más con la primera opción.

Así, la pregunta formulada por Sobera fue: "Diluido en agua, ¿cuál es un buen conductor de la electricidad?" y las opciones: Sal y Azúcar. "Estoy casi seguro de que es la sal", comentó Mario, que siguió a su intuición y apostó sus últimos 5.000 euros a esta opción. Sin embargo, Remedios Cervantes, pese a que en un principio había apoyado la teoría de Mario, cuando solo quedaban dos segundos para que acabase el tiempo, cambió el fajo de trampilla al grito de "¡El azúcar!".

Por detrás, Mario, completamente angustiado por la decisión de la modelo, gritó: "¡No, no, no!". Pero el tiempo ya había acabado y el dinero no podía moverse. "Esperen, que me estoy quedando blanco y me voy a marear, me está dando un vahído", confesó Carlos Sobera.

Finalmente, la intuición de Mario era cierta y la respuesta correcta fue la sal, por lo que el joven vio cómo el dinero que tenía prácticamente ganado se colaba por la trampilla. Debido a la impulsividad de Remedios Cervantes, el programa decidió dar una segunda oportunidad a Mario que, en esa ocasión, se llevó 15.000 euros.