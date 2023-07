Makoke desvela los detalles de su romance con Brad Pitt: "No daba la talla"

La ex modelo y colaboradora de televisión Makoke, ha desvelado en el reality de Telecinco ¡Vaya vacaciones! algunos detalles sobre su romance con el actor estadounidense Brad Pitt, cuando ella iba a cumplir 28 años.

La española ha sorprendido a sus compañeros con su veloz historia de amor y ha explicado que se conocieron cuando pasaron un fin de semana en Valladolid tras la presentación en Madrid de la película Siete años en el Tibet, en noviembre de 1997.

"Me pidió que le acompañara a una finca en el campo. Luego me dijo que me fuera con él a Francia, pero no. No me apetecía estar más con él ni dormir más con él", ha añadido.

La actual concursante de ¡Vaya vacaciones! ha destacado qué es lo que le disgustaba del popular actor: "No me gustaba como comía. No comía bien. Es un caballero, un señor, super educado, no puedo decir nada malo de él".

Ante estas palabras, el resto de concursantes ha aprovechado para cuestionar los atributos del ex de Angelina Jolie: "No daba la talla", ha zanjado el tema Makoke.

Pero antes... Julio Iglesias

La colaboradora de televisión también se ha sincerado sobre otra de sus relaciones, esta vez con Julio Iglesias cuando cumplió 19 años y vivía en Miami: "Fue un romance. No sé si me enamoré de él, era una cría".

Esta confesión ha salido a colación cuando Makoke ha escuchado una canción del popular cantante y ha empezado a cantarla.