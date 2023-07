Talulah Riley, ex de Elon Musk, se compromete con el actor Thomas Brodie-Sangster ('Juego de tronos')

Este jueves, junto a una fotografía de ambos acurrucados debajo de una manta y al aire libre, Talulah Riley ha dado a conocer a sus más de 65.000 seguidores en Twitter —ahora renombrado X— que se ha comprometido con el actor Thomas Brodie-Sangster, quien interpretase a Jojen Reed en la serie Juego de tronos.

"¡Muy feliz de compartir que, después de dos años de noviazgo, Thomas Brodie Sangster y yo estamos comprometidos!", ha escrito la actriz británica, conocida sobre todo por sus papeles en la serie Westworld o las películas Orgullo y prejuicio.

Es importante y curioso que Riley, de 37 años, haya hecho este anuncio en la red social propiedad de Elon Musk porque este ha sido su marido hasta en dos ocasiones. Y parece que guarda un buen recuerdo, porque el CEO de Tesla y multimillonario le ha respondido con un efusivo "¡Felicidades!" junto al emoticono de un corazón.

Congratulations! ♥️ — Elon Musk (@elonmusk) July 27, 2023

Elon, de 52 años, y Talulah Riley estuvieron casados por primera vez de 2010 a 2012 y, aunque se habían separado, se volvieron a casar un año más tarde, en 2013. Sin embargo, este nuevo matrimonio no duró mucho más que el anterior y cerca de tres años después se divorciaban por segunda y definitiva vez.

Justo después, el empresario comenzaría con Amber Heard y Riley encontraría el amor durante la pandemia con el también intérprete de cintas como Love Actually, la miniserie Gambito de dama o la saga de películas El corredor del laberinto, de 33 años, cuando ambos rodaron en marzo de 2021 la serie Pistol, donde interpretan a una pareja, si bien los rumores de relación no los confirmaron hasta el año siguiente, durante la cena de la Gala de los Premios de Cine de la Academia Británica.

Thomas Brodie-Sangster también ha dado a conocer su compromiso en su cuenta de Instagram con una romántica fotografía de ambos paseando en góndola. "El amor está en todas partes", ha escrito para su más de un millón de followers, haciendo de hecho referencia a una frase del personaje de Hugh Grant en la citada comedia romántica.

Riley, además, admitió el año pasado que no fue amor a primera vista. "Lo cierto es que no nos habíamos visto como una posibilidad romántica hasta que nos ocurrió. Y fue a la vez, varios meses después de haber trabajado juntos y ser buenos amigos", aseguró a The Sunday Times, así como que a ella le "encanta el matrimonio" y que cree que "dos o tres hijos estaría bien".