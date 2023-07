En un programa de humor como Me resbala, más allá de las risas y de los juegos disparatados, también hay espacio para que los participantes cuenten algunas de sus anécdotas más desternillantes.

Este martes, los cómicos Anabel Alonso, Florentino Fernández, Juan Dávila, Lorena Castell, Xavier Deltell, Raúl Gómez y Cristóbal Soria competían entre sí para ganarse de nuevo al público. Sin embargo, no se esperaban que ya "para entrar en calor", Lara Álvarez les lanzase una pregunta tan directa: "¿Os han detenido alguna vez?".

Tras estas palabras de la presentadora del programa, Florentino Fernández respondía, diciendo: "No me han detenido, pero sí que me han pedido los papeles por 'graciosito'".

Ante la reacción de sus compañeros, impacientes por descubrir cómo se dieron los hechos, el humorista continúa su anécdota: "Yo iba en un coche a trabajar a una discoteca a las 3 de la mañana en Valencia, y, en la rotonda, la Guardia Civil paraba a los coches".

Su productor, dijo, le insistió en la prisa que tenían por llegar ("como nos paren, no llegamos"). Sin embargo, como no podía ser de otra forma, la policía les termina parando, a lo que el humorista, con la picardía que le caracteriza, le dijo: "No te preocupes".

En este punto, Flo cuenta cómo trató de hacerse el gracioso delante de un agente de policía, con un desenlace inesperado: "Baja la ventanilla y dice: 'Buenas noches, ¿dónde van?', y digo: '¿Qué pasa? La benemérita haciendo su labor'". Tras esto, cuenta, "el tío se queda muy serio y dice: 'Bajénse del coche, por favor, documentación'."

A pesar de que el productor se empezaba a agobiar por la situación ("me decía que me callase"), el humorista no se daba por vencido. "Es que justo hemos pillado al que no me conoce", le decía, entre risas, a su compañero. Así, tan pronto Flo termina de contar su anécdota, el resto de sus compañeros y la propia presentadora no pueden evitar soltar varias carcajadas.