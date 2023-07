Así es la vida ha aprovechado 'El día de los abuelos' para hablar con Alejandra Rubio de su abuela, María Teresa Campos. La colaboradora ha contado alguna anécdota con la periodista, y le ha dedicado unas palabras.

La pequeña de la familia Campos ha afirmado que siente presión en televisión por el papel tan importante que tuvo su abuela en los medios. "Me lancé a la piscina por mi abuela, porque me dijo que tenía que ir por aquí, y yo no le hacía caso, pero tenía razón", ha contado la colaboradora.

"Para mí es la mejor abuela del mundo y he tenido mucha suerte, porque ha sido una abuela muy moderna", ha lanzado Alejandra Nieto desde el programa de Telecinco.

Por esta línea, la estudiante de interpretación ha proseguido, emocionada: "He compartido mucho con ella y me hace muy feliz seguir haciéndolo".

Por el interés del público, Alejandra ha aclarado: "Está todo bien, para que la gente esté tranquila". "Te quiero mucho, abu", le ha lanzado directamente a la periodista.