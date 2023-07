El marido de Tori Kelly dedica una canción a su esposa hospitalizada

Está completamente devastado. Sobre todo porque su esposa sigue en la unidad de cuidados intensivos y hasta este martes lo que se sabía era que su pronóstico era grave. Por ello, para compartir con sus seguidores cómo se encuentra, André Murillo, marido de Tori Kelly, ha decidido utilizar su cuenta de Instagram para mandar un mensaje a través de una conocida canción.

El esposo de la ganadora de dos premios Grammy en 2019 —a Mejor Álbum Gospel y Mejor Interpretación o Canción Gospel— tiene el corazón destrozado desde que la artista fuera hospitalizada de urgencia este pasado domingo tras desmayarse delante de sus amistades mientras se encontraba en un local del centro de Los Ángeles.

Murillo ha publicado una story de Instagram tan sencilla como elocuente consistente en una pantalla negra en la que van apareciendo y suenan unos versos del tema Where Do I Fit In? ['¿Dónde encajo yo?'] de Justin Bieber, que la propia Kelly grabó junto al artista canadiense en el añ0 2021.

"En el momento en el que estoy solo y todo lo que puedo ver es el miedo / Sentado en el silencio con mis inseguridades / Es cuando me recuerdas, cuando me estabas abrazando con fuerza / Y me amabas por completo. Siempre estás a mi lado", dice la parte cantada por Kelly que Murillo ha utilizado.

❗️| Pessoal, ainda não temos notícias da Tori. É um momento difícil e só nos resta continuar torcendo pela recuperação dela.



Andre Murillo postou em seu Instagram um story apenas com a música “Where Do I Fit In”, feat de Tori com Justin Bieber. pic.twitter.com/1h4T2S1pSA — Tori Kelly Brasil (@TKellyBRA) July 25, 2023

Una gran cantidad de fans de la cantante de 30 años le han hecho llegar sus comentarios de apoyo a través de las redes sociales, aunque otros ven un cierto halo de desesperanza en la publicación efímera de André, dado que poco más se sabe del estado de salud de la cantante, que aún se encuentra en el Centro Médico Cedars-Sinai, lugar al que la trasladaron sus amistades para que recibiera el mejor de lo servicios.

En el hospital se descubrió que Kelly tenía coágulos de sangre en las piernas y en los pulmones y que eso es lo que le había provocado el desmayo y su actual estado de inconsciencia.